Средний ежемесячный доход, необходимый российской семье из трех человек на «нормальную жизнь», составляет 83 тыс 600 руб., говорится в пресс-релизе исследовательского холдинга Romir, поступившем в «Газету.Ru».

«В текущем году средний размер желаемых доходов россиян достиг показателя в 83 600 рублей, что на 10 900 рублей больше, чем годом ранее. Рост финансовых аппетитов россиян составил 15%, что существенно превосходит годовую инфляцию в 5,6%», — говорится в материалах исследования.

Так, живущей в мегаполисе семье из трех человек понадобится 118 тыс руб. для «нормальной жизни», сельские семьи готовы поддерживать этот уровень за 67 тыс руб.

По данным аналитиков, желаемый доход российских семей почти совпадает с реальным.

Только в Дальневосточном федеральном округе, согласно аналитическим данным, желаемый доход семьи составляет с реальным. В остальных округах реальные доходы россиян ниже желаемых.

«При среднем доходе на семью в Северо-Западном ФО в 60 тысяч рублей респонденты этого региона для «нормальной жизни» хотели бы иметь 101 тысячу рублей в месяц. Похожая разница между финансовыми запросами и реальностью наблюдается и в Приволжском округе – при среднем доходе на семью с 40 800 рублей жители регионы мечтают о 75 700 тысячах рублей для обеспечения «нормальной жизни», — отмечается в исследовании.

При этом, в Сибири и на юге России разрыв между мечтами и реальностью составляет почти 1,8 раза. Разница между запросами и реальными доходами немного меньше в Центральном округе (35%) и на Урале (43%).

Между тем, стоимость прожиточного минимума в Таджикистане оставалась тайной много лет.

Закон «О прожиточном минимуме» был принят в Таджикистане только в мае 2009 года (спустя 18 лет после приобретения независимости), и только после настоятельных рекомендаций Комитета ООН и неоднократных напоминаний гражданского общества.

В каждой стране мира правительство должно определить показатель минимального уровня жизни и размер потребительской корзины. Это делается для того, чтобы обеспечить гражданам адекватный уровень жизни.

По оценке ВБ, до 2014 года Таджикистан достиг определенных успехов: с 1999 до начала 2014 года бедность сократилась с 83 до 32%.

Сколько мы едим и насколько мы бедные смотрите в нашей инфографике.