Заслуженный артист Таджикистана, известный балетный танцовщик и балетный педагог Курбон Холов скончался на 76 году жизни в России. Сердце Курбона Холова перестало биться 21 мая. Последние годы он проживал в Ярославской области РФ.

«Ушел человек, который всю свою жизнь без остатка отдал хореографическому искусству Таджикистана, составляя его славу и честь, - написала на своей странице в Фейсбуке Хуршеда Хамракулова - руководитель РОО "Таджикский культурный центр".

Курбон Холов и Малика Собирова, "Тропою грома"

По ее словам, танцор тяжело болел, долго лежал в больнице, потерял зрение, затем и обе ноги. «Но не роптал, не терял своего достоинства и не унижался до просьб. Посольство Таджикистана было осведомлено о тяжелом материальном и жилищном положении больного артиста, но ничем ему не помогло», - написала Хуршеда Хамракулова.

«Личная и творческая жизнь артиста, несмотря на трудности профессии, была счастливой: в семье росли две дочери, дом всегда был полон друзей, артист был востребован обществом, любим зрителями. Жизнь была полноценной и давала удовлетворение. Он мог бы повторить вслед за великим Абу Али ибн Сина: «Судьба есть результат личных устремлений». Однако порой жизненные обстоятельства оказываются сильнее человека и его возможностей. Распад СССР и гражданская война в Таджикистане нанесли болезненные удары Холовым, разделив их жизнь на счастливое «до» и трагическое «после». Они вынуждены были покинуть родной город, родную страну. Некоторое время супруги работали в Турции как балетные педагоги. Нужно было как-то выживать, зарабатывать. Но жизнь в Турции не сложилась: артисты переехали в Россию. Однако и в России их не ждали. Лихие 90-е не щадили никого! На склоне лет Курбан и Татьяна Холовы оказались фактически без своего угла и без достаточных средств к существованию. Дом, который супруги купили в селе Спас-Подгорье Борисоглебского района Ярославской области, оказался малопригодным для нормальной жизни. Перебивались, как могли, живя на маленькую пенсию, спасаясь огородом и принимая помощь от дочери Назокат, которой тоже пришлось очень туго: она заботилась о родителях и одновременно воспитывала двоих детей. Оказавшись в русской деревне, Курбан Холов так и не смог смириться с тем, что произошло. Жил в невыносимых условиях, в чужом углу, без работы, без доходов, без заботы со стороны государства, которому он верой и правдой служил всю свою жизнь, без внимания со стороны общества…», - написала Хамракулова.

Мы обнаружили в сети ролик, выложенный на YouTube художником Владимиром Глуховым. Фильм рассказывает о трагической судьбе Курбона Холова.

"Курбон Холов тихо угас и ушел из жизни, не доставив хлопот государству и государственным служащим. Нам, таджикам, должно быть стыдно, что мы не нашли способа поддержать нашего прославленного соотечественника ни материально, ни морально", - написала Хамракулова.

Курбон Холов с женой - балериной Татьяной Холовой.

Досье: Курбон Холов родился 2 марта 1941 года в поселке Шахринау Гиссарского района Таджикской ССР. Заслуженный артист Таджикской ССР (1974). Жена Татьяна Холова - балерина, солистка Театра опервы и балета имени Садриддина Айни.

Курбон Холов в 1961 году окончил Ленинградское хореографическое училище (ныне Академия русского балета имени А.Я. Ваганова, педагоги В.И.Шелков, Б.В.Соловьёв, И.М.Трофимова, Н.П.Румянцев, Б.В.Шавров), вместе с Маликой Собировой. И вместе они вернулись в родной Душанбе и начали работать в Театре оперы и балета им. Айни.

Театральные работы: Зигфрид, Альберт, Феб, Солор, Кармело ("Любовь-волшебница"), Кайс-Меджнун ("Лейли и Меджнун" Баласаняна), Тибальд; Чингисхан ("Тимур Малик" Ашрафи), Кадыр ("Сын родины" Тер-Осипова).

Курбон Холов и Малика Собирова, "Спящая красавица"

Параллельно Курбон Холов работал и в кино. Им исполнены главные и эпизодические роли в художественных фильмах «Ниссо», «Восточное сказание», «Волшебный цветок», «Лошади под луной», «Приключения маленького Мука», «Рубаи Хайяма» (фильм-спектакль).

"Ниссо" (1965)

"Волшебный цветок" (1974)

Наконец, он действующее лицо документального фильма «Адажио», посвященного творчеству выдающейся Малики Собировой.

В 2013 году Курбон Холов опубликовал в своем аккаунте на Фейсбук вот этот фрагмент из балета Де Фалья "Любовь-Волшебница" (балетмейстер Л.А.Серебровская), где он станцевал вместе с Маликой Собировой.

Вчера, 22 мая, Малике Собировой исполнилось 75 лет.

В честь юбилея выдающейся балерины в воскресенье в Душанбе состоялся гала-концерт. В нем приняли участие танцовщики из России, Китая, Центральной Азии.

В день рождения царицы танца активные жители столицы выступили с предложением в соцсети «Фейсбук» подписать коллективное обращение в адрес министерства культуры Республики Таджикистан с просьбой установить памятник Малике Собировой в Душанбе.

Малика Собирова умерла от рака в возрасте 40 лет. Она похоронена в Душанбе на кладбище "Лучоб". Памятника выдающейся балерине так и не поставили.