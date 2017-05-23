Полиция около стадиона «Манчестер-Арена» после взрыва во время концерта Арины Гранде, 23 мая 2017 года

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон выразил соболезнования премьер-министру Объединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Тереза Мей в связи гибелью людей в теракте на стадионе в Манчестере.

«Ваше Превосходительство, Мы с глубоким потрясением восприняли ужасающее известие о гибели десятков и получении ранения большого количества людей в результате ужасающего взрыва в городе Манчестере», - написал Эмомали Рахмон в телеграмме, текст которой разместила пресс-служба президента РТ.

«Беспрецедентная волна терроризма, охватившая различные страны мира и вызвавшая сильную озабоченность всего мирового сообщества еще раз подтверждает настоятельную необходимость продолжения совместной беспощадной борьбы с этой чумой века», - отметил таджикский лидер.

Он выразил соболезнования близким погибших, а получившим ранения – скорейшего выздоровления.

23 мая на стадионе в Манчестере произошел теракт, в результате погибли 22 человека, в больницы попали еще 59 человек.