На 1 апреля общая сумма внешнего долга республики составила 2 миллиарда 284,3 миллионов. На начало года он составлял 2 миллиарда 274,1 миллионов долларов.

По предварительным данным Минфина, в структуре внешнего долга 2 миллиарда 107,8 миллионов долларов приходится на непосредственный государственный долг, что обеспечивает выполнение услуг правительства страны. Задолженности с государственной гарантией составляют 23,3 миллионов долларов.

Долги государственных предприятий, которые не имеют правительственную гарантию, сложились в размере 31,5 миллионов долларов.

Задолженности Национального банка Таджикистана составляют 121,6 миллионов долларов. В частности, 108 миллионов долларов НБТ задолжал Международному валютному фонду, $9 миллионов – Китаю, а еще $4,6 миллиона – Исламскому банку развития.

Таджикистан до конца нынешнего года намеревается привлечь из внешних источников финансирования 215 миллионов долларов.

При этом на обслуживание внешнего года планируется направить всего около 140 миллионов долларов.

Основным кредитором Таджикистана на данный момент является Китай, на который приходится более половины от общего объема внешнего долга: мы должны Китаю около 1,2 миллиардов долларов.

Также сравнительно большие задолженности Таджикистан имеет перед Всемирным банком ($294 млн), Азиатским банком развития ($225 млн), Исламским банком развития ($110 млн), Международным валютным фондом ($108 млн).