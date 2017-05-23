Турецкая полиция при проведении специальных мероприятий на границе с Сирией 12 мая текущего года задержала молодого человека. При нем был обнаружен паспорт на имя гражданина Таджикистана, 28-летнего Хидоятулло Давлатова. Задержанный, намеревавшийся присоединиться к боевикам «Исламского государства», был передан турецкой стороной спецслужбам Таджикистана.

Однако, как сообщает официальный сайт МВД Таджикистана, в ходе проведения следственных мероприятий таджикской стороной было установлено, что задержанный - 23-летний гражданин Кыргызстана Кобилджон угли Хасанбой, узбек по национальности, уроженец Ошской области города Узген.

«Он использовал паспорт гражданина Таджикистана незаконно и в целях совершения преступления», - отмечает МВД Таджикистана.

По данному факту ведется расследование.