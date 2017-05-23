Графические изображения на кружках, выполненных таджикским художником Фаррухом Неъматзаде, попав в Америку, дали жизнь оригинальному проекту, который запустился на днях в интернете под названием "Голубые купола и оранжевые крыши". Проект расскажет всему миру о Центральной Азии, в частности, о Таджикистане.

Автор идеи и серии книг «Барзу и его мир», руководитель проекта и основательница «Barzu World» Марина Эбрамс отмечает, что однажды ее муж Джошуа привез из командировки в Таджикистан две кружки с графикой таджикского художника Фарруха Негматзаде.

Изображения на кружках настолько впечатлили Марину, что она сразу же начала воображать истории и рассказывать их своим детям. Так родилась идея создать серию увлекательных книг о таджикском мальчике Барзу, через которые юные читатели познакомятся не только с самобытной культурой таджикского народа, но и постепенно узнают много интересного о других народностях и странах Азии.

Кружки-вдохновительницы.

Марина уже более года работает над своей уникальной книгой. За это время она забросала друзей из Таджикистана и Узбекистана сотнями вопросов, общалась с экспертами, снова слетала в регион, посетила тандырные мастерские и обработала массу исторического и этнографического материала.

По ее словам, она с удивлением обнаружила, что существует очень мало интересных, написанных понятным языком книг для малышей о Центральной Азии, в особенности для детей дошкольного возраста. «А ведь это регион, где проживает более 100 этнических групп, где пролегал Великий Шелковый Путь, куда ступала нога Александра Македонского и где владычествовали Чингис-Хан и Темирлан. Сколько историй, сколько легенд и загадок!», - с восхищением пишет автор на сайте проекта.

Рассказать истории о жизни мальчика Барзу и об окружающем его мире удивительных вещей и восточных легенд Марину заставили ее дети. «Главным стимулом для создания этой книжной серии было рождение моих детей. Все родители хотят поделиться своим чувством мира и ценностей с нашими детьми и привить им любовь к тому, что мы любим, самим. И что я люблю? Читать и путешествовать! Узнать о других культурах, об истории далеких стран и завести новых друзей», - отмечает писательница.

"Я считаю чудом, что, несмотря на свою занятость, уважаемый Фаррух-Ака согласился иллюстрировать книгу! Ведь именно с его графики все и началось. Кто еще смог бы так детально и красочно изобразить все прелести таджикского быта, если не человек, живущий на таджикской земле?!", - отмечает Марина.

Иллюстрация к книге. Художник Фаррух Негматзаде

Авторы проекта планируют напечатать книгу в твердом переплете, используя плотную бумагу. Размер книги составляет 310х280 мм, так как дети обожают огромные книги. Текст будет набран крупным шрифтом.

35 красочных иллюстраций на полный разворот нарисованы художником Фаррухом Негматзаде.

Авторы проекта убеждены, что эту уникальную книгу можно использовать для развития русского и английского языков, в качестве подарка, для чтения и обсуждения в детском саду, в качестве демонстрационного материала во время Международного Дня в школе, а также как материал для театрального представления, инсценировки в общественном клубе, центре или студии.

Марина Эбрамс и Фаррух Негматзаде

Книга рассчитана для детей от 3 до 12 лет. Чтобы сделать книгу интересной и понятной не только для детей разного возраста, но и для их родителей, авторы разделили ее на части. В художественном разделе размещаются история и сказка, в познавательной части дается информация о том, как работают мастера, в учебно-информационной главе публикуются «Этнографические заметки». В книге есть вспомогательный раздел, где можно узнать об идеях для игр и совместных занятий детей и родителей после прочтения книги.

В настоящее время объявлен сбор средств на поддержку проекта.

«Мне бы хотелось, чтобы книга получилась высокого качества и отвечала прежде всего моим требованиям и моему видению конечного продукта. Большой размер, твердая обложка, плотная бумага, цветные иллюстрации на полный разворот – все эти факторы определяют высокие издательские затраты, - разъясняет автор. - Полная сумма проекта – $18.000 – включает также административные, почтовые и транспортные расходы, работу технического редактора, изготовление бонусов (открыток, шапок, альбома раскраски), выплату соответствующих налогов и процентов за услуги Kickstarter. Но эта сумма НЕ включает гонорары за работу автора и художника. Мы очень надеемся, что нам удастся собрать больше $18 000».

Призывая вложить средства в книгу, автор предупреждает: «Не забывайте, что условия Kickstarter - ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО. То есть, мы получим деньги на проект только в том случае, если соберем полную сумму 18 тысяч долларов США. Если мы не набираем этой суммы, то Ваши деньги возвращаются к Вам. Эти с одной стороны жесткие условия обеспечивают уверенность в том, что у нас будет нужная сумма на реализацию проекта и на выполнение всех наших обещаний».

Тем, кто поддержит проект, авторы обещают вознаграждение. Подробно о призах тут.

Марина Эйбрамс – автор идеи и серии книг «Барзу и его мир»; руководитель проекта и основательница «Barzu World». Окончила филологическую группу школу-гимназию в Алматы. Затем училась в Казахском государственном университете международных отношений и мировых языков им. Абылайхана по специальности «референт-переводчик английского языка». Как сообщает автор в своей страничке в соцсетях, помимо английского она изучала китайский и испанский языки, степень магистра получила в Монтерейском институте международных отношений (США) по специальности «Международные отношения».

Джошуа Эйбрамс – переводчик английской версии книги; муж Марины. Помимо своей профессиональной деятельности в сфере гражданского общества и общественного здравоохранения, Джошуа пишет прекрасные рассказы. К тому же он свободно говорит по-русски. Русский язык он изучал в 1991 году в Санкт-Петербурге по обменной программе при тогда еще Ленинградском педагогическом институте им. Герцена. Позднее Джошуа был волонтером Корпуса Мира в Казахстане, жил и работал почти во всех странах бывшего СССР. Он закончил Бард Колледж и Университет штата Индиана. «Именно благодаря его работе я и оказалась в Таджикистане», - сообщает Марина Эйбрамс.

Фаррух Неъматзаде – иллюстратор книги; известный современный художник Таджикистана. Его знакомство с супругами Эйбрамс состоялось в 2005 году в Душанбе: будучи соседями, они стали хорошими друзьями. У Фарруха трое детей и четверо внуков. Он окончил Московскую среднюю художественную школу (МСХШ) при Академии Художеств СССР, а затем в 1982 стал выпускником Московского государственного художественного института им. В. И. Сурикова. Его работы представлены в галереях и частных коллекциях всего мира.

Наталья Кузьмина – корректор русской версии книги; закончила Гуманитарный факультет Новосибирского Государственного Университета по специальности «филолог, преподаватель русского языка и литературы». С 1993 по 1996 год мы вместе с Натальей учились в одной филологической группе в Гимназии №134 города Алматы в Казахстане.