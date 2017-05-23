Азиатский банк развития (АБР) объявил конкурс сочинений среди молодежи Таджикистана. Конкурс под названием «Что может сделать молодежь для будущего Средней Азии?» привязан к выходу исторической книги АБР «Финансирование будущего Азии и Тихоокеанского региона, 50 лет Азиатскому банку развития».

Для участия в конкурсе необходимо представить оригинально написанное сочинение объемом до 500 слов на английском языке, описывающее мнение молодежи о будущем Средней Азии и роли молодежи в развитии региона.

В конкурсе могут принять участие граждане Таджикистана в возрасте 18-25 лет, каждый участник может представить только одно сочинение.

Будут выбраны пять победителей. Каждый победитель получит историческую книгу АБР, сертификат и денежный приз $200.

Для участия в конкурсе необходимо заполнить онлайн форму участника на сайте АБР www.adb.org/tajikistan.

Участники могут начать подавать заявки с сегодняшнего дня (23 мая) и до полуночи душанбинского времени 23 июня 2017 года.

Победители будут отбираться жюри на основании подлинности написания, соответствия теме конкурса и знаний английского языка. Сочинения победителей будут размещены на страницах АБР в социальных сетях.

Историческая книга АБР анализирует то, как АБР с его уникальной региональной перспективой отвечал на вызовы региона за последние 50 лет, и как он превратился в организацию, которой является сегодня. Книга повествует через три исторические сюжета: экономическое развитие Азии, эволюция международной повестки развития, и история самого АБР. Книга размещена на сайте https://www.adb.org/publications/50-years-adb

Таджикистан вступил в АБР в 1998 году. До настоящего времени АБР одобрил для Таджикистана общий объем помощи в сумме свыше 1,5 миллиардов долларов в виде льготных кредитов, грантов и технической помощи. Деятельность АБР в Таджикистане сфокусирована на улучшении инфраструктуры, реформировании инвестиционного климата и улучшении продовольственной безопасности.