Вечером 22 мая в Манчестере на концерте американской певицы Арианы Гранде, который проходил на крытом стадионе Manchester Arena, произошел взрыв. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала взрыв в Манчестере «ужасающим террористическим актом». Агентство Рейтер со ссылкой на двух американских чиновников сообщило, что взрыв мог произвести террорист-смертник.

Сообщения о взрыве поступили в 22:35 (00:35 по московскому времени). По словам очевидцев, звук взрыва (или двух) прозвучал практически сразу после завершения концерта. На многочисленных видеозаписях из Manchester Arena видно, как люди в панике пытаются покинуть зал.

Zuma / Global Look Press

Погибли по меньшей мере 19 человек, 50 пострадали. Полицияопубликовала первые официальные данные о погибших через два с половиной часа после случившегося. До этого американский телеканал NBC News со ссылкой на источники сообщил о гибели как минимум 20 человек и ранении «сотен»; очевидцы рассказывали, что видели лежащими на полу от 20 до 30 человек. Сколько всего человек было на концерте, пока не сообщается; Manchester Arena — один из крупнейших крытых стадионов Европы, вмещающий 21 тысячу человек.

Полиция оцепила улицы вокруг зала Manchester Arena в центральной части Манчестера BBC

Взрыв произошел не в самом зале. В транспортной полиции заявили, что взрыв произошел в фойе стадиона, а администрация Manchester Arena утверждает, что это случилось «за пределами заведения в общественном пространстве». Из-за взрыва была закрыта одна из главных железнодорожных станций города Manchester Victoria, к которой примыкает стадион.

Сотрудники скорой помощи рассказали? что у пострадавших были "ранения как от шрапнели". BBC

Следствие рассматривает произошедшее как теракт. В полиции заявили, что будут придерживаться этой версии, если не получат иных данных. Источники NBC News и Reuters сообщают, что рассматривается версия о террористе-смертнике. Источник ABC News сообщает, что взрывное устройство было начинено гвоздями.

На концерте было много тинейджеров BBC

На концерте было много детей и подростков — 23-летняя Ариана Гранде, начавшая карьеру певицы и актрисы еще в детстве, популярна в первую очередь среди молодежной аудитории. После взрыва в соцсетях стали появляться сообщения о потерявшихся детях, пришедших на концерт с родителями.

Сама певица, по словам представителей, не пострадала.