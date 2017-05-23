Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поздравил с Днем молодежи подрастающее поколение страны. День молодежи отмечается в стране ежегодно с 1997 года 23 мая.

В своем поздравительном послании глава государства отметил, что правительство страны считает молодежь республики мощной силой в деле развития Таджикистана и принимает все меры для создания достойного условия для их развития.

Президент подчеркнул, что таджикская молодежь внесла достойную лепту в укрепление государственной независимости страны, строительство объектов регионального и республиканского значения, достойно представляет Таджикистана на международных, региональных и мировых спортивных состязаниях.

«Молодежи Таджикистана необходимо в сложных условиях сегодняшнего мира, когда усиливается международный терроризм и экстремизм, делать все от них зависящее для сохранения мира и стабильности в нашей страны», - призвал президент.

При этом Эмомали Рахмон призвал молодежь укреплять и повышать свои политические знания, быть готовыми и бдительными в деле защиты государственных и национальных интересов Таджикистана.

Напомним, 2017 год в Таджикистане объявлен Годом молодежи: президент озвучил это предложение в своем послании парламенту 22 декабря прошлого года.

Сегодня утром в честь праздника на площади Государственного флага в Душанбе состоялось шествие с участием шести тысяч молодых людей.