Сегодня в гостях у радиостанции «Азия-Плюс» в 11:00 побывает известная поп-исполнительница Юлдуз Усманова - Народная артистка Узбекистана, композитор, поэт-песенник, продюсер.

Звезда в прямом эфире в рамках дневного шоу «50/50» ответит на вопросы ведущих и своих поклонников.

Последний раз певица выступала в Таджикистане в 2009 году.

Народная артистка Узбекистана даст два сольных концерта 24-25 мая в Душанбе, которые пройдут в Амфитеатре столицы. В программе новая песня Юлдуз на таджикском языке «Ошно».

Юлдуз Усманова представит своим поклонникам новую концертную программу, включая несколько других новых песен на таджикском языке, написанных на слова таджикского поэта Орзу Исоева.