Фотографии, якобы сделанные на месте обыска дома одного из задержанных сотрудников Агентства по борьбе с коррупцией Таджикистана, являются фальшифкой.

Как ранее сообщала «АП», сегодня ряд информационных сайтов опубликовал фотографии, сделанные якобы в ходе обыска в родительском доме экс-заместителя главы антикоррупционного ведомства Таджикистана Давлатбека Хайрзода в Вахдате.

Как нам удалось выяснить позже, данные фотографии не имеют никакого отношения к последним событиям в нашей стране и были взяты из интернета: https://www.google.nl/search…:

Многочисленные слухи вокруг последних арестов сотрудников Агентства и непроверенная информация в СМИ появляются на фоне полного отсутствия официальных сообщений из силовых ведомств, расследующих данное дело.

Ранее редакция «АП» направила письменные вопросы по данному делу в пресс-службу Агентства по борьбе с коррупцией и надеется получить ответы в ближайшее время.