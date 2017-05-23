Эксперт отмечает, что восстановление ОЭС ЦА – это длительный процесс. На это потребуется не менее 3 лет. И в первую очередь нужно заняться реабилитацией Нурекской ГЭС.

На прошлой неделе в Казахстане состоялось заседание глав энергетических ведомств стран Центральной Азии, где рассматривался вопрос о восстановлении объединенной энергосистемы региона (ОЭС). Стороны согласовали проект соответствующей резолюции, но пока он не подписан, так как еще необходимо согласовать тарифы на транзит и поставку электроэнергии.

Между тем, каких ошибок следует избежать, чтобы объединенная энергосистема вновь заработала, «АП» рассказал инженер Камолидин Сирожидинов.

- Пока неизвестно, какие конкретные решения приняты хозяйственниками, но сам факт проведения подобного совещания говорит о том, что данный шаг послужит в известной мере стимулом к дальнейшей интенсивной, углубленной подготовке сложных правовых и рыночных вопросов торговли электроэнергией, - говорит Сирожидинов.

По его мнению, нужно приступить к разработке правовых и организационных механизмов перехода всей энергосистемы региона на рыночные отношения в соответствии с международной практикой. - Необходимость создания коммерчески прописанного механизма защиты от несанкционированного отбора и безусловного возврата сверхлимитно отобранной энергии, не говоря уже о соответствующей компенсации причиненного этим ущерба, становится все более очевидной, - отмечает он. - Неконтрактный отбор электроэнергии из бывшей объединенной системы и связанные с этим сбои стали тогда основной причиной выхода некоторых стран из ОЭС ЦА, что, в свою очередь, было обусловлено неурегулированностью договорной основы странами-участницами.

С момента разрыва единого «энергокольца» (ноябрь 2009 г.) прошло более 7,5 лет. За этот период в национальных энергосистемах всех 5 стран региона произошли значительные изменения (построены новые ГЭС, ТЭС, ТЭЦ, высоковольтные ЛЭП и т.д.). Системы расширились и усложнились. Практически все страны региона стали независимы от внешних источников энергоснабжения.

Тем не менее, имеется недорогая техническая возможность воссоединения электрических систем стран региона в единое «кольцо» с единым координирующим диспетчерским центром (управлением) в интересах всех стран. Бывшая объединенная энергосистема может трансформироваться в новый формат.

Таджикистан, по мнению специалиста, в первую очередь заинтересован в этом восстановлении.

- Это очень выгодно в плане продажи электроэнергии в летний период и импорта в холодный период года. С другой стороны, наши ГЭС являются мобильными энергетическими сооружениями, выгодно отличающимися от тепловых электростанций (ТЭС) в области регулирования частоты, покрытия растущих пиковых нагрузок, маневрирования мощностью в период ночного снижения нагрузок и в роли аварийного резерва объединенной системы, - говорит он. - Это особенно важно для энергосистемы стран ЦА, где электропотребление в течение суток характеризуется большой неравномерностью.

Преимущество наших ГЭС выгодно для Узбекистана в деле регулирования пиковых мощностей и частоты электрического тока. В Узбекистане более 80% общего объема электроэнергии производится на тепловых станциях, но тепловые станции не могут подавать нормативную частоту электрического тока в 50 герц. Наверное, поэтому в среднесрочной перспективе планируют построить рекордное число - 42 - новых ГЭС.

В первую очередь нужно подготовить Нурекскую ГЭС

Камолидин Сирожидинов отмечает, что восстановление ОЭС ЦА – это длительный процесс. На это потребуется не менее 3 лет.

- За этот период мы должны в обязательном порядке провести всестороннюю, детальную и заблаговременную подготовку. При этом следует в полной мере учитывать все положительные и отрицательные последствия функционирования бывшей ОЭС ЦА, - говорит он. - На первое место должны быть поставлены факторы устойчивости нашей национальной энергосистемы с тем, чтобы укреплять доверие к энергосистеме. По мнению Всемирного банка, Нурекская гидроэлектростанция, которая генерирует около 70% процентов от общей годовой потребности в электроэнергии, страдает от устаревшего оборудования и инфраструктуры. Серьезные восстановительные работы на объекте не проводились с момента ее ввода в эксплуатацию в 1972 году, и в настоящее время она работает только на 77 процентов от своей мощности.

По словам специалиста, такой вывод ВБ означает, что из 9 агрегатов Нурекской ГЭС в работоспособном состоянии находятся только 7. Неизвестно, сколько агрегатов фактически работает и производит электроэнергию. После ознакомления с выводами ВБ вызывает сомнения декларируемый летний экспортный потенциал в объеме 5 млрд кВт∙ч в год.

- Из материалов по Нурекской ГЭС и всей энергосистеме Таджикистана вытекает, что наблюдается осенне-зимний дефицит мощности - состояние энергосистемы, когда суммарная активная или реактивная мощность электростанций системы недостаточна для обеспечения потребителей электроэнергией нужного качества, - отмечает Сирожидинов. - Имеет место дефицит активной мощности, приводящий к снижению частоты электрического тока в энергосистеме, что может вызвать аварийное состояние. Предотвратить его можно включением резервных генераторов или отключением части потребителей. Разумеется, когда нет резервных генераторов, применяют метод отключения части потребителей, в основном – бытовых. При дефиците же реактивной мощности напряжение в энергосистеме понижается и в некоторых особо тяжёлых случаях возникает так называемая лавина напряжения, вызывающая аварийное отключение всех потребителей.

Известно также, отмечает Сирожидинов, что нормальное функционирование значительной части потребителей электроэнергии зависит от частоты питающего тока. Частота переменного тока энергосистемы определяется частотой вращения параллельно работающих синхронных генераторов. При изменении потребляемой мощности происходит ускорение или торможение генераторов, и частота в системе меняется. Для обеспечения нужного уровня частоты необходимо изменять мощность турбин. Это осуществляется регуляторами скорости, которые регулируют впуск энергоносителя - воды в турбину.

Такое первичное регулирование скорости, по словам инженера, недостаточно для поддержания в энергосистеме нормального уровня частоты. Поэтому осуществляется дополнительное, вторичное регулирование частоты. Для этого должны быть установлены или модернизированы специальные устройства, которые, воздействуя на регулятор скорости, вызывают добавочное изменение впуска воды в турбину. При осуществлении вторичного регулирования частоты на нескольких агрегатах или станциях системы возникает необходимость обеспечения устойчивого распределения нагрузки между ними. Эта задача связана с регулированием активной мощности и наилучшим распределением нагрузок между агрегатами.

- Как видим, у нас накопились немало работы по подготовке системы к подсоединению к будущей ОЭС ЦА. Следовательно, нужно начать с незамедлительной разработки плана мероприятий по приведению действующей национальной электрической энергосистемы в более нормальное состояние, с тем чтобы оно отвечало требованиям объединенной энергосистемы, - заключил специалист.