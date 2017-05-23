Общий объем внешнеторгового оборота Таджикистана за первые четыре месяца этого года составил 1 миллиард 45 миллионов долларов. Это на 11,8% (на 140,2 миллионов долларов) меньше показателя аналогичного периода 2016 года.

Как сообщили «АП» в Агентстве по статистике при президенте РТ, экспорт товаров в январе-апреле нынешнего года составил 297,3 миллионов долларов, что на 12,4% (32,8 миллионов долларов) больше, чем в этом же периоде прошлого года.

Рост объема экспорта в основном обусловлен увеличением вывоза за границу транспортных средств (в 5,4 раза) и минеральных продуктов (в 2,4 раза).

Импорт продукции произведен на сумму 747,8 миллионов долларов. Это на 18,8 процентов (173,1 миллионов долларов) меньше объема января-апреля 2016 года. Зафиксировано существенное уменьшение ввоза машин и оборудования, недрагоценных металлов, продуктов растительного происхождения, продукции химической промышленности, оптических и медицинских инструментов.

Объем внешнеторгового оборота Таджикистана за счет сокращения импорта за последние два года упал почти на 1,3 миллиарда долларов. Среднемесячный объем импорта снизился с 358 миллионов долларов в пиковом 2014 году до 286 миллионов долларов в 2015 году.

В прошлом году в месяц в среднем Таджикистан импортировал продукцию на сумму уже 250 миллионов долларов. За первые четыре месяца нынешнего года данный показатель снизился еще на 63 миллиона долларов - до 187 миллионов долларов (среднемесячный импорт).

Основными торговыми партнерами Таджикистана с начала этого года являлись Россия и Казахстан.

Объем таджикско-российского товарооборота в январе-апреле этого года составил около 285 миллионов долларов, что на 1,2 процента меньше показателя аналогичного периода 2016 года.

Размер же таджикско-казахского торгового оборота составил более 253 миллионов долларов, что почти на 32% больше объема января-апреля прошлого года.

Тем временем, товарооборот между Таджикистаном и Китаем за первые четыре месяца этого года упал на 57 процентов, составив всего около 129 миллионов долларов.