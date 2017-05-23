По меньшей мере пять человек пострадали в результате наезда автомобиля на пешеходов в Тель-Авиве. Местные СМИ не исключают версию теракта - водитель мог намеренно пойти на таран.

Автомобиль наехал на пешеходов в центре Тель-Авива в понедельник утром, незадолго до того, как самолет президент США Дональда Трампа приземлится в Израиле, отмечает газета "Едиот ахронот", пишет РИА Новости.

По телеканалам Тель-Авива сразу после происшествия прошла информация о том, что наезд был преднамеренным.

В частности, «Десятый канал» сообщил, что у полиции имеются подозрения о заранее спланированном таране. Однако позже полицейские заявили, что наезд был дорожно-транспортным происшествием. Также они уточнили количество пострадавших. По их словам, пострадали четыре человека. Один из них — в критическом состоянии.

"В ходе первичного расследования наезда на пешеходов на улице Нахалат- Биньямин в Тель-Авиве установлено, что это - дорожно-транспортное происшествие", - указали полицейские.

Самолет президента США Дональда Трампа приземлился в тель-авивском аэропорту Бен-Гурион. Это первый в истории прямой авиарейс как из Эр-Рияда в Тель-Авив, так и вообще между двумя странами.

Президент Израиля Реувен Ривлин, президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, 22 мая © EPA/JIM HOLLANDER

В международном аэропорту имени Давида Бен-Гуриона самолет Трампа встретили президент Израиля Реувен Ривлин, премьер-министр Биньямин Нетаньяху с супругой Сарой, спикер Кнессета (парламента страны) Юлий Эдельштейн, министры израильского правительства в полном составе, представители духовенства. На летном поле вдоль красной дорожки выстроили почетный караул.

На церемонии американский лидер заявил, что его визит в Израиль является подтверждением нерушимой дружбы между двумя странами. "Для меня большая честь быть сегодня с вами, мой первый визит в качестве президента - это подтверждение нерушимого союза между США и Государством Израиль", - сказал Трамп, обращаясь к Ривлину и Нетаньяху.

"Израиль построил одну из величайших цивилизаций", - добавил президент США.