В текущем году отмечаются две юбилейные даты, связанные с Организацией Договора о коллективной безопасности. Речь идет о 25-летии подписания упомянутого Договора, которое состоялось 15 мая 1992 г., и 15-летии образования ОДКБ (7 октября 2002 г.).

За прошедший период Организация превратилась в полноформатную и многофункциональную региональную структуру противодействия как традиционным, так и новым вызовам (экстремизм, терроризм, наркотрафик, нелегальная миграция, организованная преступность, киберпреступность) и стала важнейшим механизмом обеспечения безопасности и стабильности, в том числе в Центральной Азии.

С сожалением приходится констатировать, что спектр упомянутых угроз расширяется, а в условиях глобализации они приобретают, как правило, транснациональный характер, охватывают целые регионы, создают новые очаги нестабильности, оказывающие негативное влияние на политические и социально-экономические процессы.

Происходящие в мире процессы, в том числе и в Центрально-Азиатском регионе, требуют эффективных и взвешенных подходов к обеспечению безопасности и стабильности, способности урегулировать возможные кризисные ситуации в этом важном с геополитической точки зрения регионе. Первостепенная роль в этом отводится ОДКБ.

Приоритеты и задачи

В связи с возросшими рисками безопасности главы государств-членов ОДКБ уделяют первостепенное внимание совершенствованию системы коллективной безопасности. Это потребовало внесения изменений в Устав ОДКБ.

На сессии Совета коллективной безопасности, прошедшей в Ереване в конце прошлого года, была утверждена Стратегия на период до 2025 года. Документ фиксирует цели развития Организации на перспективу, приоритетные направления военного и политического сотрудничества, а также конкретные шаги по обеспечению коллективной безопасности в области противодействия новым вызовам, предупреждению и ликвидации ЧС, взаимодействию в военно-технической сфере, в области охраны границ, информационной безопасности и другим направлениям. В документе определены также угрозы, влияющие на безопасность союзнических государств. Называются опасность эскалации существующих и возникновения новых международных и внутригосударственных конфликтов; применение технологий так называемых «цветных» революций и «гибридных войн»; наращивание имеющихся и развертывание новых военных группировок на сопредельных с зоной ответственности ОДКБ территориях; развертывание глобальной системы ПРО без учета интересов других государств и т.д.

Для коллективного противодействия террористической угрозе утверждены дополнительные меры, принято решение о формировании единого списка террористических организаций, в соответствии с которым объявление вне закона террористической структуры в одной из стран ОДКБ будет признаваться и в других государствах-членах. Кроме того, расширен набор мер по контролю за возвращающимися на родину из зоны конфликтов гражданами.

В целях развития системы кризисного реагирования создан Центр кризисного реагирования, работа которого будет сопряжена с Национальным центром управления обороной России и создающимися центрами в других государствах-членах.

Последовательно укрепляется силовой компонент ОДКБ путем проведения учений.

Приоритетное значение уделяется укреплению внешнеполитической координации в рамках ОДКБ.

В приоритете проблематика Афганистана, где в настоящее время складывается непростая ситуация, особенно в таджикско-афганском приграничье. Активизируют свою деятельность вооруженная афганская оппозиция и «Исламское государство». Масштабной становится деятельность экстремистских сил по вербовке в свои ряды молодежи, в том числе из стран ЦА.

Важную роль в купировании угроз, исходящих из ИРА, играет действующая в рамках ОДКБ Рабочая группа по Афганистану.

Также приоритетным направлением сотрудничества в рамках ОДКБ является борьба с незаконным оборотом наркотиков.

Еще одна актуальная задача - совершенствование миротворческого потенциала ОДКБ для последующего участия в операциях ООН по поддержанию мира. В этой связи особое внимание уделяется практическому наполнению сотрудничества между Департаментом по операциям по поддержанию мира ООН и Секретариатом ОДКБ на миротворческом треке.

Вместе мы реальная сила

Хотелось бы отметить эффективное сотрудничество России с Республикой Таджикистан в рамках ОДКБ. Последовательно реализуется принятое СКБ ОДКБ решение «Об оказании помощи республике по укреплению афганско-таджикской границы». Создана рабочая группа из числа авторитетных специалистов пограничных ведомств государств-членов ОДКБ для координации совместной работы по оснащению пограничников Таджикистана всем необходимым для качественного усиления охраны границы с ИРА.

В марте 2016 г. на территории Таджикистана состоялись командно-штабные антитеррористические учения, они охватили более тысячи километров таджикско-афганской границы. В них приняли участие порядка 15 тыс. военнослужащих и более 30 тыс. резервистов Вооруженных сил РТ и 2 тыс. российских военных.

Созданные в ходе учения группировки показали себя реальной силой сдерживания, способной обеспечить безопасность и стабильность на центральноазиатском стратегическом направлении.

В конце марта 2017 года на семи полигонах Хатлонской области прошли совместные командно-штабные учения по управлению объединенной группировкой войск Вооруженных сил России и Таджикистана. В них приняли участие органы военного управления Минобороны РТ и Центрального военного округа (ЦВО) России, мотострелковые, танковые и артиллерийские подразделения, спецназ, а также парашютно-десантные и десантно-штурмовые группы.

О масштабности учений говорит то, что в них были задействованы только с таджикской стороны свыше 40 тыс. солдат, офицеров и резервистов. От Вооруженных сил России были привлечены оперативные группы органов военного управления ЦВО, подразделения 201-й РВБ, отдельные соединения и воинские части военного округа, авиационная группировка в составе самолетов дальней, военно-транспортной, фронтовой и армейской авиации. Кроме того, было задействовано более 200 единиц боевой техники, танков, артиллерии и авиации.

Военнослужащие отработали вопросы планирования, управления и взаимодействия войск при проведении совместных операций по борьбе с условными незаконными вооруженными формированиями.

В контексте обеспечения безопасности в Центрально-Азиатском регионе особое значение имеет пребывание на территории Республики Таджикистан 201-й российской военной базы, которая вместе с военной базой в Канте (Киргизия) является важным фактором сохранения стабильности в Центральной Азии.

В качестве резюме подчеркнем, что в условиях нарастания вызовов и угроз безопасности ОДКБ является реальной силой, способной надежно защитить суверенитет и территориальную целостность входящих в Организацию государств. Потенциал ОДКБ будет и далее укрепляться на основе высокой оперативной совместимости вооруженных сил государств-членов и наращивания усилий по повышению боевых возможностей коалиционных группировок и Коллективных сил оперативного реагирования.