Таджикистан занял 26-е место в Глобальном мусульманском индексе путешествий Global Muslim Travel Index. Результаты исследования, проведенного совместно с MasterCard, опубликованы на сайте CrescentRating. Наша страна обогнала Узбекистан, который расположился на 29-й строчке.

Первое место в списке занимает третий год подряд Малайзия, набрав 82,5 очка. На втором месте — Объединенные Арабские Эмираты с рейтингом 76,9. За ними на третьем месте следует Индонезия с 72,6 балла.

В первую десятку также вошли Турция, Саудовская Аравия, Катар, Морокко, Бахрейн, Оман и Сингапур. Иран занял 11 позицию.



Лучший результат из стран бывшего СССР показал Казахстан — 17-е место, Киргизия располагается на 25-й позиции, Таджикистан — на 26-й, Узбекистан — на 29-й.

Россия заняла 43 строчку. В Грузии и Украине дела с мусульманским туризмом обстоят хуже, чем в России. Страны занимают 59-е и 116-е место рейтинга соответственно.

В категории качества халяльной продукции Таджикистан набрал 69,5 балла, обогнав Россию (61 балл), Туркменистан (9 баллов).

Всего в списке Global Muslim Travel Index представлено 130 государств. Они сравнивались по удобству семейного отдыха для мусульман, качеству услуг и возможностям сервиса, в том числе доступности халяльных продуктов, вариантам размещения туристов, маркетинговым программам.