Турецкий суд приговорил к пяти годам тюрьмы Альпарслана Челика, который взял на себя ответственность за убийство пилота российского Су-24 Олега Пешкова. Он приговорен к пяти годам тюрьмы по обвинению в незаконном хранении оружия. Об этом в понедельник, 22 мая, сообщает Лента.ру со ссылкой HaberRus.

Вместе с Челиком к пяти годам тюрьмы приговорили еще семерых человек. Один фигурант дела получил полтора года тюрьмы, еще двое — по 10 месяцев.

Расследование против Челика возобновили летом 2016 года после того, как президент Турции Реджеп Эрдоган принес извинения родственникам погибшего российского пилота. До этого обвинения в причастности Челика к убийству Пешкова были сняты.

В конце ноября 2015 года Челик опубликовал видеозапись, где признался в убийстве Олега Пешкова, который катапультировался со сбитого турецкими истребителями бомбардировщика Су-24. Позже онотказался признать вину.

24 ноября 2015 года турецкие ВВС сбили российский бомбардировщик Су-24, задействованный в антитеррористической операции в Сирии. Пилот Олег Пешков и штурман Константин Мурахтин катапультировались. Мурахтину удалось спастись, а Пешков был расстрелян с земли боевиками, когда находился в воздухе над территорией проживания сирийских туркменов.