Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты вложат около 100 миллионов долларов в Фонд женщин-предпринимателей на Ближнем Востоке. Его в апреле этого года основала созданный дочь президента США Иванка Трамп. Об со ссылкой на CNN сообщает Радио "Свобода".

Во время предвыборной кампании Трамп критиковал своего оппонента от демократов Хиллари Клинтон за то, что её фонд принимал финансирование от стран, где нарушаются права человека. Среди них Трамп выделял Саудовскую Аравию. Он критиковал Эр-Рияд за ущемления прав женщин и притеснения гомосексуалов.

20 мая президент Трамп начал своё первое зарубежное турне. Оно началось с визита в Саудовскую Аравию. Там Трамп заключил оборонный контракт с саудитами на 110 миллиардов долларов. Он также выступил на саммите мусульманских стран, где объявил о создании "коалиции наций" против исламистов на Ближнем Востоке.

Трамп прибыл в израиль из Саудовской Аравии © AFP 2017 / Thomas Coex

Сегодня Трамп прибыл в Израиль рейсом из Саудовской Аравии, передает Reuters.

Президентский борт Air Force One приземлился в аэропорту Тель-Авива Бен-Гурион. По данным агентства, этот рейс стал первым прямым из Эр-Рияда в Израиль. Для лайнера пришлось прокладывать новый воздушный коридор, поскольку между Израилем и Саудовской Аравией нет авиасообщения.

Из аэропорта Трамп, которого сопровождает супруга Меланья, на вертолете отправится в Иерусалим, где его ждут два дня политических переговоров и культурных мероприятий.

Трамп также посетит Ватикан в ходе своей первой зарубежной поездки в качестве главы государства.