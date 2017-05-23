В Таджикистане с 15 по 26 мая проходят Дни дополнительной иммунизации против кори и краснухи. Во время кампании по всей стране будут бесплатно вакцинированы около 2 миллионов детей в возрасте от 1 года до 9 лет. Даже те, кто уже получал данную вакцину ранее.

По данным Минздрава, с декабря 2016 года по настоящее время в ряде городов и районов Таджикистана корью заболели 415 человек. Все они излечились, а члены их семей и контактировавшие с ними лица были вакцинированы.

«Для обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности и предотвращения дальнейшего распространения заболевания по постановлению правительства от 28 апреля 2017 года №215 и по инициативе Министерства здравоохранения и социальной защиты населения с 15 по 26 мая проводятся Дни дополнительной иммунизации против кори и краснухи. В течение 12 дней все дети, родившиеся в период с января 2008 года по май 2016 года, будут бесплатно вакцинированы», - сообщила первый замминистра здравоохранения Саида Умарзода.

Для проведения иммунизации в Таджикистан завезено 2 миллиона 164 тыс. 500 вакцин против кори и краснухи.

Корь остается одной из основных причин смерти детей раннего возраста во всем мире. По оценкам ВОЗ, в 2015 году от кори умерло 134 200 человек, большинство из которых дети в возрасте до 5 лет. Однако в 2000–2015 гг. вакцинация от кори предотвратила 20,3 миллиона случаев смерти.

Данная кампания проводится при финансовой поддержке Глобальной инициативы по борьбе с корью и краснухой, а также при техническом и консультативном содействии ВОЗ и ЮНИСЕФ.

По данным Минздрава, вакцинация детей проводится одноразовыми шприцами, которые полностью стерильны. Более того, эти шприцы блокируются после первого применения и их повторное использование просто невозможно, утверждают в министерстве.

«Детский фонд ООН закупает только вакцины, сертифицированные ВОЗ и отвечающие наивысшим международным стандартам качества, - отметила замглавы представительства ЮНИСЕФ в Таджикистане Марджан Мунтазами. - Для кампании против кори и краснухи также обеспечено необходимое количество шприцов и коробок безопасной утилизации».

Вакцинация проводится в медучреждениях по месту жительства, а также в пунктах дополнительной иммунизации, созданных в школах и дошкольных учреждениях, при содействии мобильных медицинских бригад.

«Мы просим родителей привезти в медпункты по месту жительства своих детей и сделать прививку. Проведение иммунизации – это единственный путь профилактики распространения инфекционных заболеваний», - обращается к населению Минздрав.

В ведомстве утверждают, что вакцина против кори и краснухи абсолютно безопасна.

Однако отмечают, что риск осложнений существует при приеме любых медицинских препаратов: после прививки могут наблюдаться слабая боль в месте инъекции, повышенная температура и общее недомогание. Но это состояние является временным и проходит через несколько дней. В случае возникновения побочного эффекта нужно обратиться к врачу по месту жительства, заявляют в ведомстве.

Родители вправе выбирать место иммунизации

Новость о дополнительной иммунизации вызвала споры в социальной сети «Фейсбук», на странице Tajik Mama.

«Всем привет! Неужели это нормально, что ребёнку в школе ставят прививку КПК без извещения родителей? И почему к этому так легко все отнеслись? Из 30 человек возмутилось 3-4... а как было у вас? Позвонила учителю и получила мегаответ, что ей сказали отвести детей и она их отвела. Кто вообще несёт ответственность за наших детей пока они в школе?».

«Мы уже делали прививку от этих болезней, почему я опять должна делать? Это ведь, может, плохо повлияет на здоровье детей».

Родительницы спрашивают, могут ли их заставлять делать прививки детям, и как обстоит дело по закону.

На вопросы отвечает юрист компании «Химоя» Навруз Одинаев:

- В части первой статьи 6 закона РТ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" предусматривается право граждан отказаться от профилактических прививок.

Но в то же время часть 3 данной статьи предусматривает последствия отказа от этих прививок, отмечает он.

Так, непроведение профилактических прививок, по его словам, влечет:

- запрет для граждан на выезд в страны, пребывание в которых в соответствии с международными медико-санитарными правилами либо международными договорами Республики Таджикистан требует конкретных профилактических прививок;

- временный отказ в приеме граждан в образовательные и оздоровительные учреждения в случае возникновения массовых инфекционных заболеваний или при угрозе возникновения эпидемий;

- отказ в приеме граждан на работы или отстранение граждан от работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями.

По словам Одинаева, профилактические прививки проводятся с согласия граждан, родителей или иных законных представителей несовершеннолетних и лиц, признанных недееспособными, в порядке, установленном законодательством Республики Таджикистан (ч.2. ст. 12 закона).

- Таким образом, при проведении иммунизации в школах в обязательном порядке должно быть получено согласие родителей (законных представителей) детей, - говорит юрист.

Он отмечает, что медицинские работники обязаны проводить необходимое обследование граждан в соответствии с требованиями правил проведения профилактических прививок до их проведения. Профилактические прививки проводятся гражданам, не имеющим медицинских противопоказаний.

- Также граждане при иммунизации вправе выбирать государственные или частные организации здравоохранения, либо граждан, занимающихся частной медицинской практикой. То есть необязательно делать прививку где-то в определенном месте, например у врачей, которые приходят в школы, - говорит он и отмечает, что проведение профилактических прививок, включенных в Национальный календарь профилактических прививок, обеспечивается за счет государственного бюджета (ст.7 закона).

Корь – это чрезвычайно заразное вирусное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем при разговоре, кашле и чихании. Симптомы: высокая температура (39° и выше), кашель, насморк, покраснение глаз и сыпь. В некоторых случаях корь может привести к таким осложнениям, как воспаление легких, воспаление уха и энцефалит.

Краснуха – это острое инфекционное заболевание, которое также сопровождается сыпью и передается при разговоре, кашле и чихании. Обычно у детей протекает легко. При этом заболевший ребенок способствует распространению вируса.

Краснуха наиболее опасна для беременных женщин, так как вирус поражает все органы плода. Это может привести к выкидышу или рождению мертвого ребенка. Поэтому еще до планирования беременности девушкам, не переболевшим краснухой и не получившим от нее прививку, следует подумать о вакцинации.