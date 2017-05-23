По подозрению в покушении на 25-летнего офицера Госкомитета национальной безопасности республики Мухиддина Юлаева задержаны шестеро жителей города Куляб. Все они являются последователями запрещённого в Таджикистане религиозного течения «Салафия», сообщил «АП» источник в силовом блоке правительства страны.

По версии следствия, задержанные заранее запланировали нападение на сотрудника ГКНБ Таджикистана.

В ночь на 14 мая в Кулябе неизвестные напали на офицера Госкомитета национальной безопасности Мухиддина Юлаева возле его дома. Они нанесли ему множественные ножевые ранения и скрылись с места совершения преступления. Пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Офицер Юлаев, которому было нанесено 24 ножевых удара, уже пошел на поправку: состояние его здоровья, по оценкам врачей, является удовлетворительным.