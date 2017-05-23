В конференц-зале Федерации футбола Таджикистана сегодня, 22 мая, состоялась жеребьевка 1/8 финала розыгрыша Кубка республики.

На этой стадии Кубка Таджикистана по футболу состоятся шесть матчей, по итогам которых победители пары выйдут в четвертьфинальную стадию. При жеребьевке действующий чемпион Таджикистана душанбинский «Истиклол» и серебряный призер прошлогоднего чемпионата фархорский «Хосилот» получили статус «сеяных» клубов и были распределены на верхней и нижней части сетки. Согласно сетке, «Истиклол» и «Хосилот» вступят в борьбу за Кубок страны со стадии 1/4 финала, сообщает официальный сайт ФФТ.

По итогам жеребьевки все пары 1/8 финала Кубка Таджикистана по футболу выглядят следующим образом:

«Хулбук» (Восе) – «Эсхата» (Худжанд)

ЦСКА «Памир» (Душанбе) – «Панджшер» (Джалолиддин Балхи)

«Вахш» (Курган-Тюбе) – «Сомон» (Дангара)

«Зарафшон» (Пенджикент) – «Вахдат» (Вахдат)

«Регар-ТадАЗ» (Турсунзаде) – «Худжанд» (Худжанд)

«Баркчи» (Гиссар) – «Равшан» (Куляб)

Первые матчи 1/8 финала пройдут 27-28 мая, а ответные игры состоятся 1-2 июня.

Победитель Кубка республики-2017 получит право представлять Таджикистан в розыгрыше Кубка АФК-2018 – второго по значимости клубного турнира Азии. В случае если чемпионом и обладателем Кубка страны станет один и тот же клуб, то в Кубке АФК следующего сезона выступит серебряный призер высшей лиги Таджикистана-2017.