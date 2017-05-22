Из опубликованных The Guardian документов следует, что модераторам предписывается удалять прежде всего комментарии, в которых содержится прямая и осуществимая угроза насилия конкретным лицам. Модераторы Facebook вынуждены выполнять более 100 инструкций касательно того, что и как можно размещать пользователям на страницах. На принятие решений по каждому случаю работнику соцсети выделяется около 10 секунд. Внутренние правила Facebook касательно модерирования страниц пользователей стали известны газете Guardian, пишет РБК.

Издание утверждает, что ознакомилось с более чем 100 инструкциями, в которых объясняется, какие темы ограничены к публикациям на страницах пользователей. Среди них разжигание ненависти, терроризм, порнография, расизм, а также каннибализм и информация о договорных матчах в спортивных соревнованиях.



Источник газеты в компании сообщил, что на принятие решений модераторам зачастую дается около 10 секунд. «Facebook попросту не может контролировать весь контент. Его слишком много, и появляется он быстро», — сказал он.



При этом инструкции зачастую получаются очень запутанными. Так, модератор может оставить размещенные на страницах видеоролики с плохим отношением к животным, однако должен удалить их, если они являются «возмутительными». Призыв к убийству президента США должен быть удален, поскольку он является лицом защищенным, а призывы «бить рыжих» можно оставить, потому что они «не заслуживают доверия».



Если при написании угрозы автор указывает конкретное время и дату, то модератор должен это сообщение удалить. Если же он пишет, что это произойдет, «когда ад замерзнет», то это названо «недостижимой угрозой».



Фраза «Нужно взорвать офис Facebook в Дублине» является призывом к насилию, а фраза «Уничтожьте офис Facebook в Дублине» таковой не является, указывается в инструкции.