Министерство обороны США рассматривает возможность нанимать на работу трансгендеров уже с 1 июля 2017 года. Об этом говорится в меморандуме, который датируется 8 мая. Он подписан высокопоставленным сотрудником Пентагона, передает агентство Reuters.

Всем военным подразделениям поручили изучить готовность к оценке кандидатов-трансгендеров для принятия на военную службу и предоставить отчет об этом до 31 мая текущего года. Соответствующее поручение отдал заместитель министра обороны США Робер Уорк.



Содержание меморандума подтвердил агентству Reuters пресс-секретарь Пентагона, однако он не стал это комментировать.



Пентагон отменил запрет трансгендерам служить в армии 30 июня 2016 года, сообщал министр обороны США Эштон Картер. По его словам, теперь военные США смогут открыто афишировать свою ориентацию и их нельзя будет уволить по причине их «гендерной идентичности».

Предположительно, в американской армии уже служат несколько тысяч трансгендеров, однако они вынуждены скрывать это из-за запрета.



В 2011 году сняли запрет на службу для геев и лесбиянок в армии США.

Широко известна офицер американской армии Сэйдж Фокс, которая начинала свою службу в 1993 году как мужчина, но к концу 2000-х годов сменила гендерную идентичность и потеряла статус офицера запаса.

Она является одним из руководителей особого объединения — Американской ассоциации ветеранов-трансгендеров. По данным СМИ, у Фокс четверо детей. Как пишет The New York Times, после отмены запрета Сэйдж Фокс ожидает возвращения ей статуса офицера.

Трансгендер — обобщающее понятие для людей, чья гендерная идентичность отличается от их пола по рождению.

Это понятие включает в себя как тех, кто только ощущает себя человеком пола, противоположного биологическому, так и тех, кто прошел через хирургические процедуры и гормональную терапию, позволяющие физически сменить пол.

Кроме того, понятие «трансгендер» включает в себя гендерквиров, бигендеров и пангендеров — людей с различными типами неопределенной или плавающей половой идентичности.