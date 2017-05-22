Президент России Владимир Путин 29 мая совершит незапланированный визит во Францию. Об этом со ссылкой на неназванные источники пишет «Коммерсант».

Представитель Кремля Дмитрий Песков на просьбу прокомментировать это сообщение отказался подтвердить его, но заявил: «Мы своевременно сделаем объявление».

Источники «Коммерсанта» рассказали, что формальным поводом для визита станет открытие в Версале выставки к 300-летию визита во Францию императора Петра Первого. Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой не смог подтвердить или опровергнуть эту информацию.

Путин в Париже, по словам собеседников «Коммерсанта», скорее всего встретится с только что избранным президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Последний раз Путин был во Франции в конце 2015 года на конференции по вопросам изменения климата.