В столице Таджикистана проходит «Лаборатория медиа и социальных инноваций – 2017». Ее участники планируют решать проблемы вернувшихся мигрантов, выпускников интернатов и многие другие с помощью инновационных технологий.

Медиапрофессионалы, IT-специалисты, представители гражданского сектора, НПО, государственных структур из Таджикистана, Казахстана и Кыргызстана под руководством профессиональных менторов начали свою работу над социально важными проектами в Душанбе в рамках «Лаборатории медиа и социальных инноваций – 2017».

В мероприятии принимают участие 9 команд из трех республик региона, которые представляют свои социальные проекты на суд экспертов. Лучшие работы получат малые гранты - $1,5 тысячи на реализацию своих идей.

«Целью этого мероприятия является предоставление возможности гражданскому обществу и прессе использовать инновационные подходы для решения социальных проблем», - отметила в своем выступлении посол США в Таджикистане Элизабет Миллард.

В этом году такая Лаборатория проходит в третий раз: первые два мероприятия состоялись в Кыргызстане и Казахстане.

«Мы рады приветствовать участников Лаборатории, все знания и силы которых в течение трех дней будут направлены на создание проектов для человека», - подчеркнул Абдумалик Кадыров, директор Internews в Таджикистане.

В качестве успешных реализованных проектов в рамках таких мероприятий прошлых лет был отмечен проект из Таджикистана «Шахри ман» («Мой город»), который был разработан в 2016 году.

Проект представил собой серию видео-репортажей, опубликованных на сайте телевидения «Мавджи Озод» из Хатлонской области (www.mavji-ozod.tj), героями которых стали нуждающиеся таджикистанцы с конкретными, бытовыми запросами: ремонт дома, теплые вещи для детей, продовольствие и т.п.

С помощью проекта «Шахри ман» было создано сообщество жителей республики, которые смогли помочь нуждающимся согражданам.

«Всего было выпущено 12 серий по 10-15 минут на таджикском языке о людях, нуждающихся в помощи, на четыре из них отозвались. Кроме того, наши трудовые мигранты, находящиеся в России, увидев эти видеоролики на канале YouTube, создали Фонд помощи землякам для того, чтобы помогать таким нуждающимся гражданам», - рассказала в своем выступлении Анжелика Попова, менеджер программ Internews Таджикистан.

В этом году участники лаборатории представляют проекты, направленные на решение проблем вернувшихся на родину трудовых мигрантов, выпускников интернатов и детей из малообечеспеченных семей; проекты, способствующие развитию трансплантологии, туризма и многие другие.

В течение трех дней представленные проекты будут дорабатываться при поддержке профессиональных экспертов из России, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и других стран, после чего состоится определение победителей.

Организаторами мероприятия выступили представительство Internews в Центральной Азии, Ассоциация развития гражданского общества (АРГО) (Казахстан), Академия СМИ Таджикистана, Международная Общественная Организация «Фидокор» в Таджикистане при поддержке Агентства США по Международному Развитию в Центральной Азии (USAID) и Innovation for Change.