Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в рамках участия в саммите арабо-мусульманских стран и США в Эр-Рияде провел свою первую встречу с избранным в декабре 2016 года президентом Узбекистана Шавкатом Мирзияевым. Президенты обменялись крепкими рукопожатиями, и успели немного пообщаться.

По фото, которое опубликовала пресс-служба таджикского лидера, можно сделать вывод: дружба между президентами крепка.

Эмомали Рахмон, Шавкат Мирзияев, Нурсултан Назарбаев тепло пообщались на полях саммита в Эр-Рияде Пресс-служба президента РТ

Как возродилась дружба

После кончины в сентябре месяце прошлого года первого президента Узбекистана Ислама Каримова и приходом к власти Шавката Мирзияева таджикско-узбекские отношения заметно потеплели.

Еще 9 сентября прошлого года, когда премьер-министр Узбекистана Шавкат Мирзияев был наделен полномочием и.о. президента своей страны, он заявил, что главным приоритетом внешнеполитической деятельности Узбекистана является регион Центральной Азии, с которым связаны национальные интересы его страны.

«Мы неизменно остаемся приверженными проведению открытой, доброжелательной и прагматичной политики в отношении своих ближайших соседей – Туркменистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана», - заявил тогда Мирзиёев.

29 сентября прошлого года по поручению Мирзияева Душанбе с официальным визитом посетил глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов.

В ходе встречи Камилова с президентом Таджикистана стороны с удовлетворением отметили позитивные тенденции последнего времени во взаимоотношениях двух стран, в том числе возросшие объемы товарооборота, активизацию работы Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, а также важность поддержания постоянных политических консультаций и диалога на высшем и высоком уровнях.

27 декабря 2016 года в Душанбе состоялось очередное заседания межправительственной комиссии Таджикистана и Узбекистана по торгово-экономическому сотрудничеству, на котором стороны заявили о намерениях активизации двухсторонних отношений.

5 октября и 5 декабря прошлого Эмомали Рахмон и Шавкат Мирзияев провели телефонные разговоры, на которых обсуждались вопросы активизации двухсторонних связей.

В апреле 2017 года после 25-летнего перерыва возобновилось авиасообщение между Душанбе и Ташкентом.

В конце апреля в Душанбе впервые в истории двухсторонних отношений с размахом прошла выставка товаров, производимых в Узбекистане. А в начале мая впервые в истории таджикско-узбекских отношений в Таджикистане прошли Дни культуры Узбекистана.