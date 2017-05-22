В своем выступлении на первом саммите арабо-мусульманских стран и США президент Таджикистана Эмомали Рахмон заявил, что беспрецедентная волна терроризма и экстремизма сегодня стала огромной глобальной угрозой и несет в себе трагические общественно-политические и духовные последствия долгосрочного характера, сообщает пресс-служба таджикского лидера.

Подобная реальность, по мнению лидера Таджикистана, побуждает все государства мира «последовательно искать действенные способы и пути выкорчёвывания источников ее политической, военной и финансовой поддержки».

«По этому направлению в течение последних 25 лет были созваны сотни региональных и международных форумов, принято множество деклараций, которые так и не дали желаемых результатов. На наш взгляд, применение политики «двойных стандартов» представляет собой один из факторов, препятствующих масштабной реализации согласованных мер», - заявил Эмомали Рахмон.

Президент Таджикистана подчеркнул, что в силу двоякого подхода к экстремистским и террористическим устремлениям, радикальные группы пользуются политико-информационной и финансовой поддержкой ряда так называемых общественных фондов и организаций, а также других сторон.

«В результате, терроризм и экстремизм расширили географию своего распространения в еще более ужасающих формах», - отметил Эмомали Рахмон.

По словам президента Таджикистана, эти вызовы спровоцировали угрозу исчезновения целых государств, привели к гибели сотни тысяч людей и к беспрецедентным разрушениям.

«Также, вызывает тревогу и то, что в этом процессе характер угрожающего явления приобрели попытки политизации светлой религии ислама и злоупотребления его пречистым именем. Экстремистские и террористические группы, сея в различных регионах мира насилие и кровавые религиозно-этнические столкновения, спровоцировали рост исламофобии и формирование ненависти к мусульманам», - заявил таджикский лидер.

«Я неоднократно заявлял и считаю уместным ещё раз подчеркнуть, что террористы и экстремисты не имеют ни родины, ни нации, ни религии», - подчеркнул лидер Таджикистана.

Присутствовавший на саммите президент США Дональд Трамп в воскресенье призвал мусульманский мир объединиться в борьбе против терроризма, заявив десяткам лидеров мусульманских стран, участвующих в региональном саммите в Эр-Рияде, что речь идет «о битве добра и зла».

Обращаясь к участникам саммита, Трамп заявил, что привез с собой из Соединенных Штатов послание надежды и любви. Он подчеркнул, что именно этим объясняется тот факт, что его первая зарубежная поездка как президента ознаменовалась визитом в Саудовскую Аравию.

Кровопролитие и террор сдерживают развитие потенциала ближневосточного региона, констатировал президент Трамп.