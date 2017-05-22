Причиной увольнения послужили "субъективность в принятии решений и распределение задач среди сотрудников без учета их функциональных обязанностей", сообщает "Спутник-Узбекистан".

В Узбекистане покинул свой пост временно исполняющий обязанности председателя "Тошшахартрансхизмата" Мирхосил Холматов, назначенный на эту должность 12 мая.

Сообщается, что Холматов предложил привлекать пассажиров лотереей и провести розыгрыш призов для покупателей проездных.

Отмечалось, что купивший юбилейный полумиллионный билет получит двухкомнатную квартиру. Также должен был пройти розыгрыш несколько автомобилей — "Каптива", "Малибу", "Нексия" и "Матиз".

Однако жители стали жаловаться, что им, прежде всего, нужно повышение качества и культуры обслуживания, а также повышение безопасности движения, а не лотерея.



За время своей недолгой работы Мирхосил Холматов предложил установить в жаркое время года в каждом автобусе вентиляторы, а также утвердил в Ташкенте новый график работы городского транспорта, теперь автобусы будут ездить с 4:30 утра до 00:00 часов ночи.

Кроме этого, было уделено внимание регулярности движения автобусов и повышению культуру общения водителей и кондукторов с пассажирами.