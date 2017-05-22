В столичном «Наврузгохе» (Ипподром) в субботу прошли конные скачки (2 км), в которых приняли участие наездники со всех регионов Таджикистана.

Лучший результат в скачках показал скакун по кличке «Рахш», 2013 года рождения. Его хозяин - Фирдавс Салимов.

Вторым линию финиша пересекла лошадь (2012 год рождения) Мумина Ходжибоева по кличке «Достон».

Замыкал тройку призеров скакун «Ректор» (2012 года рождения) Махмудджона Зоидова.

Призеры соревнований были награждены ценными призами и грамотами.