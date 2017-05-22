Впредь жители города и сельских джамоатов Исфары, нуждающиеся в лечении через эндовидеохирургическое вмешательство, не будут ездить в областной центр, Душанбе или за рубеж.

Пресс-секретарь главы города Исфары Икбол Тешаев сообщил «АП», что при содействии местных властей, благодаря усилиям руководства больницы и сотрудничеству со специалистами Клинической больницы Скорой медицинской помощи города Душанбе, в хирургическом отделении центральной больницы установлено современное эндовидеохирургическое оборудование.

Данное оборудование приобретено в Германии на средства спецсчета центральной городской больницы.

По словам руководителя госпитальной службы города Исфары Тайибиддина Мухаммедова, двое опытных и известных специалистов Клинической больницы Скорой медицинской помощи города Душанбе – кандидат медицинских наук, заведующий отделением эндохирургии Курбонали Холов и Гафурджон Комилов в течение двухдневной командировки установили и испытали эндовидеохирургическое оборудование марки Оптимед.

Он также сообщил, что для освоения навыков работы на современном эндоскопическом оборудовании в течение последнего года 6 врачей ЦГБ проходили практику в знаменитых зарубежных клиниках. В больнице в течение первой недели после установки нового оборудования уже успешно проведено 10 эндоскопических операций.

С целью ознакомления с функционированием нового оборудования хирургическое отделение посетил и поздравил врачей глава города Исфары Дилшод Расулзода.

Необходимо отметить, что по итогам областного конкурса в рамках объявленного в Согде «Года здоровой личности-2016» коллектив медработников Центральной больницы города Исфары под руководством Тайибиддина Мухаммедова занял первое место и был удостоен премии председателя области. При ЦГБ созданы Диагностический центр семейной медицины и пункт фитотерапии.

В течение двух последних лет по инициативе руководства больницы с целью профилактики различных заболеваний среди жителей отдаленных джамоатов и сел Исфары реализуется проект «Караван здоровья», в рамках которого врачи различных профилей с использованием спецавтомобилей, оборудованных аппаратурой цифрового рентгена, УЗИ и ЭКГ, осуществляют диагностику и осмотр жителей на безвозмездной основе.