Мэр Душанбе Рустам Эмомали подписал решение, согласно которому для предотвращения повышения цен во время священного месяца Рамазан продавцы и фермеры, торгующие на столичных рынках «Дехкон», «Шохмансур», «Саховат» будут освобождены от единовременной денежной выплаты, сообщает пресс-служба мэра Душанбе.

Мэр указал управлению столичной мэрии по экономике и торговле, руководству городских рынков в месяц Рамазан организовать в Душанбе ярмарки по продаже мясных продуктов, по субботам и воскресеньям - ярмарки по продаже сельхозпродуктов.

Руководители всех городских рынков, независимо от формы собственности, должны ежедневно организовывать поставки продуктов первой необходимости из ближайших пригородных районов, создавать их запасы, отметил мэр.

Священный месяц Рамазан начнется в конце мая. Точная дата Советом улемов Таджикистана пока не определена.