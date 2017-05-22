Президент США Дональд Трамп в воскресенье призвал мусульманский мир объединиться в борьбе против терроризма, заявив десяткам лидеров мусульманских стран, участвующих в региональном саммите в Эр-Рияде, что речь идет «о битве добра и зла». Полный текст речи передает Голос Америки.

Обращаясь к участникам саммита, Трамп заявил, что привез с собой из Соединенных Штатов послание надежды и любви. Он подчеркнул, что именно этим объясняется тот факт, что его первая зарубежная поездка как президента ознаменовалась визитом в Саудовскую Аравию.

Кровопролитие и террор сдерживают развитие потенциала ближневосточного региона, констатировал президент Трамп.

Он заявил, что США стремятся создать коалицию стран, «которые разделяют общую цель – искоренение экстремизма», и назвал эту борьбу «битвой добра и зла».

«Это не борьба между разными верованиями, разными конфессиями или разными цивилизациями, – подчеркнул Трамп. – Это битва между варварами-преступниками, которые хотят разрушить человеческую жизнь и порядочными людьми всех религий, которые хотят ее защитить».

«Америка не раз пострадала от варварских атак – от зверств одиннадцатого сентября до разрушительного бостонского взрыва и чудовищных убийств в Сан-Бернардино и Орландо», – напомнил президент США.

Трамп: «Террористы не поклоняются Богу, они поклоняются смерти»

«Страны Европы также пережили невыразимые ужасы.Как пережили их и страны Африки и даже Южной Америки. Индия, Россия, Китай и Австралия стали жертвами (террористов)», – продолжал Трамп.

«Однако, – констатировал президент, – судя даже по цифрам, самые тяжелые жертвы несут ни в чем не повинные люди арабских, мусульманских и ближневосточных стран. В этой волне фанатического насилия по ним пришелся главный удар – убийства и самые страшные разрушения».

«Мы сможем преодолеть это зло, только если силы добра будут едины и могущественны и если каждый человек в этом зале проделает свою часть работы и возьмет на себя часть бремени», – сказал президент.

«Мусульманские мальчики и девочки должны иметь возможность расти свободными от страха, не подвергаясь угрозе насилия и не будучи испорчены ненавистью», – сказал Трамп. «Молодые мусульманские мужчины и женщины должны иметь возможность способствовать приходу новой эры процветания для себя и своих народов», – продолжал он.

«Это – выбор будущего, и Америка не может сделать этот выбор за вас», – пояснил он.

«Лучшее будущее возможно только тогда, когда ваши народы выгонят террористов и экстремистов. Выгонят их. Выгонят их из ваших молитвенных домов. Выгонят их из ваших общин. Выгонят их с этой земли», – подчеркнул президент Трамп.

Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдель Азиз Аль Сауд награждает президента США Дональда Трампа медалью Абдель Азиз Аль Сауда REUTERS

Трамп, который добивается запрета на въезд в США жителей шести стран с преимущественно мусульманским населением, не стал использовать вызывающую споры фразу «радикальный исламский терроризм», хотя часто употреблял ее в выступлениях в США. Вместо этого он призвал исламских лидеров честно высказаться по поводу «кризиса исламского экстремизма и исламистских террористических организаций, которые он вдохновляет».

«Будем ли мы безразличны перед лицом зла?» – спросил он.

Трамп особо остановился на проблеме Ирана, обвинив Тегеран в том, что он способствует усилению нестабильности в регионе.

«От Ливана до Ирака и Йемена Иран финансирует, вооружает и обучает террористов, ополченцев и других экстремистов, которые распространяют разрушения и хаос по всему региону», – сказал Трамп.

По словам Трампа, борьба с терроризмом «означает совместные выступления против убийства невинных мусульман, угнетения женщин, преследования евреев и убийств христиан».

«Религиозные лидеры должны абсолютно четко заявить: варварство не принесет вам славы, почитание зла не придаст вам величия», – добавил президент США.

«Америка – суверенная страна, и наш главный приоритет – безопасность наших граждан. Мы здесь не для того, чтобы поучать, – не для того, чтобы говорить другим, как жить, что делать или чему поклоняться. Вместо этого, мы здесь для того, чтобы предложить партнерство – основанное на разделяемых нами интересах и ценностях – на стремлении к лучшему будущему для всех нас», – сказал Трамп.

«Всякий раз, когда террорист убивает ни в чем не повинного человека и лживо взывает к Богу, это должно быть оскорблением для каждого верующего», – отмечается в речи президента США.

«Терроризм распространился по всему миру. Но путь к миру начинается здесь, на этой древней земле, в этой священной стране, – подчеркнул Трамп, отметив также, что «Америка готова стоять плечом к плечу с вами».

«Если мы будем едины, то мы не проиграем», – сказал он.

«Америка готова выступить вместе с вами для реализации общих интересов и обеспечения общей безопасности», – подчеркнул Трамп.

«Но страны Ближнего Востока не могут ждать, пока американская мощь не уничтожит этого врага для них, – продолжал он. – Страны Ближнего Востока должны будут решить, какого будущего они хотят для самих себя, для своих стран и для своих детей».

Речь вызвала вежливые аплодисменты аудитории, которые продолжались около 20 секунд. Со своих мест поднялась лишь американская официальная делегация.

Специалист по вопросам ислама и мировой политики Джоселин Сезари из Центра религии, мира и международных дел имени Беркли в Джорджтаунском университете, говорит, что формулировки, которыми пользовался Трамп в своей речи, свидетельствуют о «явном отходе от его внутренних» заявлений об исламе.

«Он никогда не проводил такого различия между исламистской радикальной идеологией и исламом как таковым, как сделал в этой речи. Однако неясно, что это означает в плане политических решений и их реализации», – сказала она.

В преддверии выступления президент США провел встречи с Советом сотрудничества арабских стран Персидского залива (в состав организации входят шесть государств), чтобы обсудить разногласия с Ираном, политику по отношению к этой стране и пути борьбы с воинствующим исламизмом.

Касаясь вопроса о взаимоотношениях Израиля и палестинцев, президент США заявил, что мир между ними возможен.

Воскресная речь Трампа ознаменовала собой существенное изменение в риторике президента, если вспомнить такие его заявления в период предвыборной кампании, как «Америка прежде всего» и призывы к запрету на въезд мусульман в Америку, а также последующие распоряжения, призванные ограничить въезд в США для жителей шести стран с преимущественно мусульманским населением.

Визит в Саудовскую Аравию является беспрецедентным для первой зарубежной поездки президента США. Следует, однако, отметить, что эта богатая нефтью страна, имеющая давние связи с Соединенными Штатами в сфере энергетики и обороны, не входила в список мусульманских стран, въезд из которых предполагалось ограничить.