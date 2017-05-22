Эмомали Рахмон в Саудовской Аравии встретился с Президентом США Дональдом Трампом, побеседовал по душам с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзияевым и пообедал с лидерами 50 мусульманских стран, прилетевших в Эр-Рияд на первый самммит глав государств арабского, исламского мира и Соединённых Штатов Америки, который состоялся 21 мая.

В своем выступлении на саммите лидер Таджикистана подчеркнул, что терроризм и экстремизм на сегодняшний день превратился в глобальную проблему всего человечества, и призвал участников саммита объединить усилия против них, сообщает пресс-служба главы государства.

По мнению Эмомали Рахмона, так называемая политика «двойных стандартов» не позволяет эффективно бороться с вышеназванной проблемой.

Пресс-служба президента РТ 1 /14

В рамках участия в саммите президент Таджикистана провел ряд двухсторонних встреч: с королем Саудовской Аравии Абдулазизом Оли Саудом, президентом США Дональдом Трампом, премьер-министром Пакистана Навазом Шарифом, президентом Афганистана Мухаммадом Ашрафом Гани, президентом Узбекистана Шакатом Мирзияевым, президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, эмиром Кувейта Сабахом ал-Ахмад ал-Джобир ас-Сабах, эмиром Катара Шейхом Тамим бин Хамад Оли Сони.

Встретился Эмомали Рахмон и с Лидером Египта Абдульфаттахом ас-Сиси и премьер-министрами Бангладеш и Ливии Хасиной Вазед и Саадом Харири.

В ходе этих встреч. передает пресс-служба президента РТ, были обсуждены вопросы развития отношений Таджикистана с вышеназванными государствами.