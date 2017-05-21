Президент Таджикистана Эмомали Рахмон направил поздравительную телеграмму президенту Исламской Республики Иран доктору Хасану Рухани в связи с победой на выборах президента Ирана.

Как сообщает пресс-служба таджикского лидера, в телеграмме Эмомали Рахмона высказаны "искренние поздравления и наилучшие пожелания".

"Наши страны, опираясь на непреходящие историко-культурные общности, до сегодняшнего дня установили добрые отношения и взаимовыгодное сотрудничество в различных сферах жизни. Убежден, что в последующий период Вашего президентства, укрепляя совместными искренними усилиями многогранное партнерство наших стран, мы поднимем их на новый, более высокий уровень в интересах двух народов", - написал Эмомали Рахмон.

Он завери своего иранского коллегу, что таджикская сторона готова и впредь прилагать необходимые усилия на этом поприще "на основе общепризнанных принципов международного связей – взаимопонимания, равноправия, благорасположения и взаимного доверия".

Лидер Таджикистана пожелал Хасану Рухани крепкого здоровья и новых успехов, а дружественному народу Ирана – мира, стабильности и еще большего благополучия, отмечает пресс-служба президента РТ.

В Иране 19 мая прошло голосование по выборам президента страны. Два главных кандидата — это действующий президент Хасан Рухани и его оппонент, бывший генеральный прокурор Ибрахим Раиси.

Более 40 миллионов избирателей проголосовали на президентских выборах в Иране в пятницу, говорится в сообщении Министерства внутренних дел, что означает явку около 70 процентов.

По итогам голосования Рухани набрал 21,6 млн голосов, 14 млн голосов получил Ибрахим Раиси.