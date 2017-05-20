В воскресенье, 21 мая, в столице Таджикистана в 8.00 утра будет дан старт десятому юбилейному Дню национального бега.

Участники пробега стартуют от местечка «Чорбог», пробегут через проспект Хофиза Шерози и придут к финишу рядом со столичным «Наврузгох». В акции примут участие представители госструктур, ведомств, частных предприятий и международных организаций.

В этом году дистанция Дня национального бега определена в 10 км. Победители будут награждены медалями, грамотами и ценными подарками.

Кстати, забеги на различные дистанции состоятся во всех областных и районных центрах страны. В них примут участие представители всех групп населения.

День бега ежегодно проводится в Таджикистане согласно указу Эмомали Рахмона с 2007 года.