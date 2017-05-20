20 мая в приграничном селе Арка Баткенской области Кыргызстана состоялся международный юношеский футбольный фестиваль, который открыл неделю «Футбола во имя дружбы» для юношей приграничных районов Кыргызстана и Таджикистана, организованной Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) в Кыргызстане совместно с Федерациями футбола Кыргызстана и Таджикистана.

Этим фестивалем начинается серия футбольных матчей, которые пройдут по инициативе Федерации футбола двух стран и при поддержке ЮНИСЕФ в 23приграничных школах и сообществах с участием более 1500 детей и подростков из двух стран. Целью товарищеских матчей является укрепление дружественных связей между сообществами через спорт.



Рауль де Торси, заместитель главы ЮНИСЕФ в Кыргызстане, подчеркнул: «Дружба двух стран начинается с дружбы и согласия жителей приграничных районов. Поэтому ЮНИСЕФ с партнерами организовывает футбольные мероприятия для детей, подростков и молодежи Кыргызстана и Таджикистана, чтобы использоватьсилу спорта для укрепления сотрудничество и добрососедства на границе».



Данная инициатива и матчи на территории Таджикистана проводятся в рамках года молодежи. Федерация футбола Таджикистана вносит свой вклад в год молодежи продвижением здорового образа жизни среди подростков и молодежи, также путем использования футбола для укрепление дружбы и социальной сплоченности среди подростков приграничных районов между двумя странами.



Мероприятия являются частью программы по трансграничному сотрудничеству для достижения устойчивого мира и развития, которая финансируется Фондом Миростроительства ООН и посольством Швейцарии. Программа реализуется ЮНИСЕФ и другими агентствами ООН в Кыргызстане и Таджикистане направлена на продвижение устойчивого мира и развития в приграничных районах Кыргызстана и Таджикистана. Мероприятия продлятся до 27 мая. Закрытие фестиваля пройдет на территории Таджикистана в городе Исфара.