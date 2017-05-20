Постановлением Правительства Республики Таджикистан утвержден Генеральный план города Душанбе. Об этом сообщает НИАТ "Ховар".

В cообщении отмечается, что постановление правительства было подписано еще 28 апреля 2017 года.

В соответствии с Генеральным планом Душанбе, основное административно-территориальное расширение города планируется на юг, частично на север, восток и запад.

Намечено расширение застраиваемой территории города с нынешних 12,7 тысяч гектаров до 18 тысяч гектаров в 2025 году, 25 тысяч гектаров в 2040 году и 30 тысяч гектаров после 2040 года.

Рост численности населения на проектной территории на первом этапе до 2025 года рассчитан на 936 тысяч человек, а на расчетный срок до 2040 года — 1 миллион 176 тысяч человек.

Как прокомментировал постановление начальник Управления информации и зарубежных связей исполнительного органа государственной власти города Душанбе Абдумаджид Хакимзода, в соответствии с постановлением мэрии столицы необходимо осуществлять освоение земель поэтапно - в соответствии с реальными требованиями и объёмами строительства на территории г. Душанбе до 2040 года.

Кроме того, по его словам, совместно с министерствами и ведомствами до 2025 года необходимо реализовать план защиты окружающей среды города и прилагающей к нему территории, инженерную подготовку территории, реабилитацию существующих инженерных коммуникаций и сооружений в соответствии с утвержденным Генеральным планом г. Душанбе.

"Исполнительный орган государственной власти города Душанбе также обязуется составить план сносимых на перспективу ветхих и, в первую очередь, малоэтажных аварийных зданий с поэтапной реализацией до 2025 года. Также необходимо наладить строительство городской инфраструктуры, градоформирующих ансамблей, спортивных сооружений, зрелищных зданий, парков культуры и отдыха, площадей в соответствии с утвержденным Генеральным планом г. Душанб!". - прокомментировал Хакимзода.

В сообщении отмечается, что в соответствии с этим постановлением исполнительные органы государственной власти Гиссара, Варзобского района и района Рудаки обязуются не допускать возведение объектов капитального строительства и посадку многолетних насаждений на землях, определенных в соответствии с Генеральным планом г. Душанбе в качестве территории перспективного развития города.