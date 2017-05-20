В столичном саду «Ирам» (Ботанический сад) сегодня прошел благотворительный международный фестиваль национальной еды, традиций и культуры, организованный государственным унитарным предприятием по обслуживанию дипломатического корпуса «Таджикдипсервис» при МИД РТ.

Данный благотворительный фестиваль стал уже доброй традицией: представители дипломатического корпуса в Таджикистане представили душанбинцам блюда своих стран, а все собранные от продажи блюд средства будут направлены на нужды столичных школ-инетрнатов.

Мероприятие посетили послы Китая Юэ Бин, России - Игорь Лякин-Фролов, Индии - Сомнатх Гош, Украины - Виктор Никитюк, Ирана - Худжатулло Фагони, США - Элизабет Миллард, Великобритании и Северной Ирландии - Хью Филпот, Афганистана - Залмай Юнуси, Узбекистана - Шокасым Шоисламов.

Во время официальной части фестиваля послы разных стран сошлись во мнении, что миссия мероприятия значительна, уместна и благородна.

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"Проведение подобных благотворительных мероприятий похвально. К тому же, это отличная возможность расширить свой кругозор, познакомиться с разнообразными, интересными и любопытными традициями и культурой народов мира, отведать вкусной и экзотической кухни и завести новые интернациональные знакомства", - отметил посол РФ в РТ Игорь Лякин-Фролов.

В рамках международного кулинарного мероприятия состоялся праздничный концерт национальных песен и танцев, ярмарка таджикских сельхозпродуктов, украшений и одежды.

"Перед нами стояла цель - ознакомить наших иностранных гостей с национальной культурой и кухней таджиков, для чего мы пригласили на фестиваль ремесленников и земледельцев со всех уголков и регионов нашей республики. Также мы выделили участки для диппредставительств и Посольств, дислоцирующихся в Душанбе, чтобы они, в свою очередь, могли ознакомить наших соотечественников со своей культурой, традициями и кухней", - рассказал начальник управления сервиса ГУП «Таджикдипсервис» при МИД РТ Абдулло Хайруллоев.

Вход на международный фестиваль был свободный, так что мероприятие могли посетить все желающие. На ярмарку и массовые гуляния приходили семьями, группы детей из детсадов и школ, а также иностранные гости с удовольствием подходили к лоткам, пробовали экзотические блюда. Тут же проходили мастер-классы по приготовлению различных блюд.

У стенда посольства Саудовской Аравии в Таджикистане, кстати, попробовать изыски арабкой кухни можно было совершенно бесплатно. Правда, вокруг столика произошла давка: люди толкались и переступали друг через друга, чтобы получить заветные кусочек хлеба или сладкого.

"Вчера мы вычитали в интернете новость о намечающемся международном кулинарном фестивале, и взяв сына, я пришла показать и рассказать ему о том, как многогранен наш мир, - рассказала жительница столица Зайнаб Хусейнова. – Мы присутствуем на этой ярмарке впервые, и мне кажется хорошей идеей собрать на одной площадке такое количество разных культур и традиций".