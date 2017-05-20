Сегодня в Исмаилитском центре Душанбе в честь Дня молодёжи открылась ярмарка ремесленников, которая проводится в рамках "Недели народного ремесла Таджикистана". На ней представлены на продажу изделия таджикских ремесленников со всех регионов Таджикистана, в основном, молодых мастеров. Работа выставки продлится и в воскресенье.

В рамках Ремесленной недели, которая проводится впервые в Таджикистане, сегодня прошла пресс-конференция, на которой Союз ремесленников Таджикистана, совместно с Представительством Европейского Союза и Комитетом по делам молодежи, спорта и туризма при правительстве РТ в партнерстве с неправительственной организацией CESVI (Италия), Национальной Ассоциацией малого и среднего бизнеса Таджикистана (НАМСБ), Национальной Ассоциацией деловых женщин Таджикистана (НАДЖТ) и Бишкекским деловым клубом объявили о начале очередного проекта в рамках программы Европейского союза Central Asia Invest IV "Сеть бизнес поддерживающих организаций и конкурентоспособных предприятий в Таджикистане и Кыргызстане (NICE-TAK)".

Данный проект является продолжением проектов "Ремесленничество и бизнес через региональную интеграцию и рынок справедливой торговли" и "Расширение экономических возможностей таджикских женщин", успешно реализуемых в прежние годы.

Основная цель нового проекта заключается в содействии развитию частного сектора в Таджикистане и Кыргызстане, в результате которого ожидается увеличение ВВП двух стран с 2016 до 2019 года.

"Проект NICE-TAK будет стремиться к достижению этой цели путем оказания помощи местным бизнес ориентированным посредническим орагнизациям в повышении их потенциала для последующей поддержки развития малых и средних предприятий по трем ключевым направлениям: защита их интересов, развитие востребованных услуг и повышение конкурентоспособности малых и средних предприятий на внутреннем и внешнем рынках. При этом особое внимание будет уделено повышению конкурентоспособности ремесленного сектора", - отметил в ходе пресс-конференции Фиоренсо Сперотто - главный менеджер проекта NICE-TAK.

Исполнительный директор Союза ремесленников Таджикистана Нигина Икромова отметила, что одним из результатов прошлого проекта по поддердке ремесленничества и бизнеса было проведение ярмарок ремесел, как внутри страны, так и зарубежом.

"Если на прошлой ярмарке ремесел здесь, в Исмаилитском центре, участоввало 65-70 ремесленников, то на этот раз свое участие подтвердили 110 человек со всех концов республики. Это все нас очень радует, так как появляется возможность нашим ремесленникам показать свои работы, возрождать и сохранить древние виды ремесел", - сказала она.

Заместитель председателя Комитета по делам молодежи, спорта и туризма Ризо Назарзода отметил, что комитет готов всегда помочь развитию ремесленничества и бизнеса среди молодежи и объявил, что молодые мастера могут подавать проекты, котоыре в будущем будут финансово поддерживаться комитетом.

Матлюба Ульджабаева - глава Национальной ассоциации среднего и малого бизнеса Таджикистана отметила, что в рамках правовой помощи предпринимателям, совсем скоро сельские ремесленники, которые передают свое мастерство молодому поколению, будут освобождены от патентирования и налогообложения.

Общественная организация Союз ремесленников Таджикистана была создана в 2012 году с целью содействия развитию народного ремесленничества, созданию экономических и социальных условий для развития услуг в сфере ремесленничества. Также организация преследует цель оказания профессиональной помощи, защиты прав и законных интересов членов Союза ремесленников, которых насчитывается более 130 человек.