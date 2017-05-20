Действующий президент Ирана Хасан Рухани побеждает на очередных президентских выборах, передает Reuters. Такой результат был получен после подсчета 37 млн голосов.

В Иране 19 мая прошло голосование по выборам президента страны. Два главных кандидата — это действующий президент Хасан Рухани и его оппонент, бывший генеральный прокурор Ибрахим Раиси.

По итогам голосования Рухани набрал 21,6 млн голосов, 14 млн голосов получил Ибрахим Раиси.

Президент Ирана Хасан Рухани на избирательном участке в Тегеране Online Earth News

Более 40 миллионов избирателей проголосовали на президентских выборах в Иране в пятницу, говорится в сообщении Министерства внутренних дел, что означает явку около 70 процентов.

«Активное участие народа в выборах укрепляет национальную безопасность Ирана», - заявил Рухани в ходе короткой пресс-конференции, состоявшейся после голосования.

После победы Исламской революции 1979 года, приведшей к падению режима Пехлеви, в Иране в среднем ежегодно проводились одни выборы, причем фиксировался высокий уровень явки граждан.

