Депутаты нижней палаты парламента России одобрили в первом чтении законопроект о лишении гражданства РФ осужденных по «террористическим» и «экстремистким» статьям. «За» проголосовали 398 депутатов. Голосов против и воздержавшихся не было, пишет Медуза.

Авторами законопроекта являются лидеры всех парламентских фракций, а также Ирина Яровая и спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Законопроект предполагает расширить понятие «ложные сведения», являющиеся основанием для отмены решения о принятии в гражданство РФ. К ложным сведениям предлагается отнести отсутствие намерения «нести обязанности, установленные законодательством РФ», а также получение гражданства для «деятельности, представляющей угрозу основам конституционного строя Российской Федерации».

Доказательством того, что заявитель предоставил заведомо ложные сведения при приеме в гражданство, авторы законопроекта предлагают считать вынесенный ему приговор по «террористическим» и «экстремистским» статьям, перечень которых содержится в документе.

Возможность лишения гражданства РФ совершивших преступления террористической направленности была предусмотрена в одном из вариантов законопроекта, известного как пакет Яровой. В финальную версию документа, принятому в июне 2016 года, этот пункт не вошел.

Новый законопроект о лишении террористов гражданства РФ был внесен в Госдуму в середине апреля 2017 года — спустя менее, чем две недели после теракта в Санкт-Петербурге. По данным следствия, взрыв в метро устроил уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов, получивший гражданство РФ.

Первый вариант законопроекта, внесенный в Госдуму, был спустя несколько дней отозван без объявления причин, а затем появилась обновленная версия документа, одним из соавторов которой стал спикер Вячеслав Володин.