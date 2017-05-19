АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 20-21 МАЯ 2017 ГОДА

- 20 мая в Душанбе состоится веломарафон: приглашаются все желающие. Старт марафона намечен на 8 утра от площади Исмоила Сомони, а финишируют велолюбители на кольце Чорбога, общая протяженность маршрута составит около 12 километров.

- 20 мая в Исмаилитском центре Душанбе начнет работу двухдневная Весенняя ярмарка ремесел.

- 20 мая в Боги «Ирам» (Ботсад) с 9:00 до 14:00 состоится Фестиваль обычаев и кухни зарубежных стран, проводимый МИД РТ. На фестивале будут представлены блюда стран, чьи посольства аккредитованы в Таджикистане. Все доходы, полученные с продажи блюд, будут переданы одному из столичных интернатов для детей сирот.

- 20 мая в Душанбе отметят 85-летие Мумина Каноата: в Академии наук пройдет научно-практическая конференция, посвященная творчеству Народного поэта Таджикистана Мумина Каноата.

- 20 мая в 19:00 в Государственном молодежном театре им М. Вохидова пройдет церемония закрытия VI Международного молодежного театрального фестиваля "Нигохи нав".

- 20 мая на территории госучреждения «Наврузгох, в честь Дня молодежи, состоятся открытые соревнования по конным скачкам. Начало в 17:00.

- 21 мая состоится выступление президента РТ Эмомали Рахмона на саммите арабо-мусульманских стран и США, который пройдет в Саудовской Аравии.

- 21 мая в Таджикистане состоится День национального бега, в котором примут участие около полумиллиона таджикистанцев во всех регионах страны. Начало в 9 утра.

- 21 мая в 18.00 на сцене Академического театра оперы и балета имени Айни состоится юбилейный гала-концерт, посвящённый 75-летию выдающейся балерины ХХ века, Народной артистки СССР Малики Собировой.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 20 МАЯ

1991 – Верховный Совет СССР принял решение об упрощении выезда советских граждан в за рубеж.

1998 – В Париже Консультативная группа стран–доноров по Таджикистану приняла решение выделить стране на трехлетний период $515 млн.

2000 – В результате теракта убит председатель Комитета по телевидению и радиовещанию РТ Сайф Рахимов.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 21МАЯ

1904 – В Париже основана Международная федерация футбола ФИФА.

2003 – Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли РТ принял закон о введении в Уголовный кодекс РТ специальной статьи «Торговля людьми».

2014 - В Уголовный Кодекс Таджикистана введена новая статья, предусматривающая уголовное наказание за участие в войнах и военных конфликтах в других странах.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 20 МАЯ

1929-2000 – Родился государственный деятель Гоибназар Паллаев (первый секретарь Аштского, Ленинского райкомов, Курган–Тюбинского обкома КПТ, председатель Президиума Верховного Совета Таджикской ССР).

1932 – Родился Народный поэт Таджикистана, лауреат Государственной премии имени А.Рудаки Мумин Каноат.

1936 – Родился доктор химических наук, заслуженный деятель науки Таджикистана, член–корреспондент Академии наук РТ профессор Саидмухаммад Каримов, ректор Худжандского государственного университета имени академика Б.Гафурова, председатель Согдийского отделения АН РТ.

1937-2007 – Родился ученый Саъдулло Наимбоев.

1937 – Родился журналист Кувват Холлов.

1941 – Родился Народный поэт Таджикистана, Лауреат Государственной премии имени А.Рудаки Лоик Шерали.

1952 – Родился писатель Эмомо–Али.

1954 – Родился журналист Хусейни Назрулло.

1979 – Родился флейтист Рахматулло Боймадов.

ДНИ РОЖДЕНИЯ –21 МАЯ

1945 – Родилась Народный гафиз Таджикистана, Лауреат Государственной премии имени А. Рудаки Нигина Рауфова.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 20 МАЯ 2017 ГОДА

По Согдийской области – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный 3-8 м/с, местами усиление до 10-15 м/с. Температура: в долинах ночью 13-18 тепла, днем 28-33 тепла, в горах ночью 3-8 тепла, днем 19-24 тепла.

По Хатлонской области – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 16-21 тепла, днем 31-36 тепла, в предгорьях ночью 7-12 тепла, днем 25-30 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: по Западу ГБАО ночью 6-11 тепла, днем 20-25 тепла, по Востоку ГБАО ночью -3+2, днем 8-13 тепла.

По Районам республиканского подчинения – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 11-16 тепла, днем 28-33 тепла, в горах ночью 4-9 тепла, днем 21-26 тепла.

По городу Душанбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 11-13 тепла, днем 30-32 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с, временами усиление до 10-15 м/с. Температура: ночью 13-15 тепла, днем 30-32 тепла.

По городу Курган-Тюбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 16-18 тепла, днем 33-35 тепла.

По городу Куляб – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 16-18 тепла, днем 33-35 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 9-11 тепла, днем 22-24 тепла.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 21 МАЯ 2017 ГОДА

По Согдийской области – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с, местами усиление до 13-18 м/с. Колебание температуры: в долинах ночью от 15-20 до 19-24 тепла, днем от 30-35 до 33-38 тепла, в горах ночью от 5-10 до 8-13 тепла, днем от 18-23 до 22-27 до тепла.

По Хатлонской области – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Колебание температуры: в долинах ночью от 16-21 до 19-24 тепла, днем от 30-35 до 35-40 тепла, в предгорьях ночью от 8-13 до 11-16 тепла, днем от 24-29 до 28-33 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: по Западу ГБАО ночью 6-11 тепла, днем 22-27 тепла, по Востоку ГБАО ночью -2+3, днем 12-17 тепла.

По Районам республиканского подчинения ¬ Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Колебание температуры: в долинах ночью от 11-16 до 14-19 тепла, днем от 28-33 до 33-38 тепла, в горах ночью от 8-13 до 11-16 тепла, днем от 20-25 до 26-31 тепла.

По городу Душанбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 14-16 тепла, днем 35-37 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8, временами усиление до 12-17 м/c. Температура: ночью 18-20 тепла, днем 31-33 тепла.

По городу Курган-Тюбе – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 20-22 тепла, днем 35-37 тепла.

По городу Хорог – Небольшая облачность, без существенных осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура: ночью 9-11 тепла, днем 22-24 тепла.