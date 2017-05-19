О народном президенте Эмомали Рахмоне, о первом таджике, ставшем депутатом Государственной Думы РФ, о религии без духовности и многом другом в ходе презентации книги «Мой таджикский народ» рассказал ее автор - президент Дагестана Рамазан Абдулатипов, который с 2005 по 2008 год занимал пост чрезвычайного и полномочного посла России в Таджикистане.

«Я всегда относился к таджикам как к своим родным и близким; и всегда ощущал такое же доброе отношение таджиков и Эмомали Рахмона к России, к ее истории и культуре. Много сейчас идет разговоров, но мне представляется, что Таджикистан как раз-таки та республика, которая наиболее последовательно идет вместе с Россией, несмотря на трудности этого исторического периода», - начал свое выступление Абдулатипов, посетивший Таджикистан с визитом.

По его словам, издание книги «Мой таджикский народ» стало очередным в серии публикаций, которые были посвящены различным народам, населяющим Россию.

«Еще будучи в Москве, я начал издавать книги, посвященные различным народам: «Мой русский народ», накануне празднования тысячелетия Казани вышла книга «Мой татарский народ», совместно с Аскаром Акаевым мы выпустили «Мой кыргызский народ», и так далее», - отметил он.

После его миссии в Таджикистане возникла идея издать книгу, посвященную таджикскому народу.

Asia-Plus

«Со мной рядом был мой друг - Рахим Азимов, он сейчас депутат Государственной Думы (Федерального собрания Российской Федерации. – Прим. ред.), это первый таджик, который стал российским депутатом. И это большое дело, при всех тех противоречиях и предрассудках, которые возникли после распада СССР вокруг таджиков. Это доказательство того, что в России живут не только мигранты. Он много делает для России и Таджикистана, поддерживает Эмомали Рахмона, содействует многим совместным проектам», - сказал глава Дагестана.

Книга «Мой таджикский народ» была выпущена при поддержке Азимова.

«Несмотря на то, что когда-то мы были вместе, были одним народом, мы не всегда знаем друг друга, руководствуемся предрассудками, поэтому я решил написать книгу о таджиках при поддержке Рахима: он вложил деньги, я - все остальное, и появилась эта книга. Причем в таком красивом оформлении моя книга вышла впервые», - отметил автор.

Книга представляет собой научно-популярное, информационно-справочное издание и предназначена для широкого круга читателей. Она была издана в 2013 году тиражом 1000 экземпляров, в ней отражена история страны от древней цивилизации до современного периода, а также взаимоотношения между Таджикистаном и Россией.

«Таджикский народ прошел тяжелый процесс развития, процесс становления, на это ушли тысячелетия. Однозначно оценивать его невозможно», - подчеркнул президент Дагестана.

«Россия должна вкладывать в Таджикистан»

Кроме презентации непосредственно самой книги в ходе мероприятия Абдулатипов уделил много внимания вопросам сотрудничества между Таджикистаном и Россией.

«В наших отношениях не должно быть перерыва, Россия должна вкладывать в Таджикистан, потому что Россия - великая держава. Впрочем, Россия вкладывала в Таджикистан даже тогда, когда мы сами сводили концы с концами», - сказал Абдулатипов.

Президент Дагестана Рамазан Абдулатипов и министр культуры РТ Шамсиддин Орумбекзода Asia-Plus

В рамках визита главы Дагестана в Таджикистан запланировано и подписание соглашения между Согдийской областью РТ и Республикой Дагестан РФ о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве.

«Это будет базовое соглашение, на основе которого мы будем прорабатывать сотрудничество в области экономики и культуры. Я попросил президента Эмомали Рахмона, чтобы он отправил в Дагестан несколько грамотных людей, чтобы посмотреть, по каким вопросам можно сотрудничать. Я тоже отправлю своих специалистов», - сказал Абдулатипов.

Важным направлением сотрудничества между республиками глава Дагестана назвал область культуры.

«Я видел, какая трагедия происходит, когда религия отрывается от культуры, в этом случае религия превращается в фанатизм, если она без духовности. К сожалению, исламский мир находится в таком состоянии. Хотя у него огромный потенциал. Евразия - та часть мира, которая сохранила свои культурные ценности, и мы можем духовно обновить весь мир», - подчеркнул он.

Рассказывая о развитии культуры в своей республике, Абдулатипов предложил таджикам научиться мужскому танцу у дагестанцев.

«Я толком не видел мужского танца здесь, вот женщины красиво танцуют. Возможно, это и правильно: мужчины сидели и отдыхали, а жены танцевали. Хотя, между прочим, Эмомали Шарипович прекрасно танцует. Он так танцевал, так зажигал, а потом ему сказали: не надо, вы же президент. А он чем отличается? Тем, что он очень народным президентом был всегда: он танцевал, пел вместе с народом. И сейчас этот дух в нем присутствует. А что делать, если нет нефтяных скважин? Хотя бы таким образом объединять народ», - сказал Абдулатипов.

Также глава Дагестана отметил изменения, которые произошли в Душанбе за последние годы, в том числе и строительство здания Национальной библиотеки.

«А сколько было критики: «Зачем Таджикистану такая большая библиотека?» Есть ведь такие умные люди, которые критикуют. Эмомали Рахмон тогда справедливо отмечал, что если мы народ и говорим, что у нас государство, мы должны быть похожи на государство», - отметил Абдулатипов.

Между тем в ходе визита в Таджикистан главу Республики Дагестан сопровождала официальная делегация, в состав которой вошли депутат Госдумы Рахим Азимов, заместитель председателя правительства Дагестана Рамазан Джафаров, председатель комитета народного собрания республики по образованию, науке и культуре, делам молодежи, спорту и туризму Раджаб Абдулатипов и другие.