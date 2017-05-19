Таджикские каратисты выиграли медали на международном турнире по каратэ-кекушинкай, который прошел в Казахстане.

В Талды-Кургане (Казахстан) прошел международный турнир по каратэ-кекушинкай. В соревнованиях приняли участие свыше 200 бойцов из Кыргызстана, Таджикистана, Казахстана и России. Каратисты состязались в возрастных категориях от шести лет и старше.

"Такой представительный турнир в Казахстане проходит не впервые. Таджикские спортсмены составили достаточно серьезную конкуренцию. Нам удалось выиграть пять медалей", - сообщил председатель Федерации каратэ-кекушинкай РТ Хикматулло Кароматов.

По его словам, Шерзоди Саъдулло в возрастной категории 16-17 лет занял первое место, Мухриддин Мирахмадов в возрастной категории 12-13 лет стал третьим, а также занял первое в другой категории. Также копилку медалями пополнили Мухаммадсодик Содиков и Абдуджалил Баротов, занявшие в своих категориях второе и третье места соответственно.

"Таджикские спортсмены частые гости различных международных турниров, и мы рады, что нашей сборной всегда удается завоевывать медали. Впереди насыщенный сезон, нас еще ждут турниры различного уровня, на которых постараемся показать хорошие результаты", - выразил надежду Кароматов.