В преддверии празднования Дня молодежи в конференцзале мэрии города Худжанда чествовали 100 лучших учащихся средних, средне-специальных учебных заведений, студентов вузов и спортсменов областного центра. Все они получили по тысяче сомони стипендии от мэра Худжанда Маъруфа Мухаммадзода.

Традиционно победителей конкурса на соискание стипендии председателя города Худжанда награждают в канун Дня молодежи страны. Стипендия была учреждена в 1997 году и с тех ее ежегодно получали 60 лучших учащихся и студентов города.

Как сообщил АП пресс-секретарь главы города Худжанда Махмуджон Дадобоев, в нынешнем году с учетом того, что год объявлен Годом молодежи, было принято решение увеличить количество стипендиатов до 100 человек и размер стипендии с предыдущих 900 до 1000 сомони.

Впервые среди тех, кто удостоен стипендии главы города, 20 лучших молодых спортсменов – победителей различных республиканских и международных спортивных состязаний.

Председатель города Худжанда поздравил стипендиатов и вручил им свидетельства и банковские карточки на сумму 1 тысяча сомони.