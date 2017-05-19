Вот, уже четвертый год подряд Банк Эсхата проводит акцию «Рушди хамкори», предлагая клиентам денежных переводов возможность выигрыша ценных призов.

Автомашины Мерседес-Бенц Е-класса, телевизоры и смартфоны, путевки в сказочный Дубай и денежные призы уже находили своих обладателей, начиная с 2014 года, когда Банк Эсхата, в честь 20-летия его деятельности, впервые запустил данную акцию для своих клиентов. С тех пор акция «Рушди хамкори» стала доброй традицией, которая проводится банком ежегодно с мая по сентябрь.

И в этом году Банк Эсхата проводит акцию «Рушди хамкори - 2017» для получателей денежных переводов! Но на этот раз банк увеличивает количество призов, соответственно увеличивая возможность вашего выигрыша! В этой акции в качестве главного приза вас ждут 6 денежных призов по 50 000 сомони!!!

Акция «Рушди хамкори - 2017» проводится с 15 мая по 30 сентября текущего года в трех регионах страны: Душанбе и РРП, в Согдийской и Хатлонской областях. Каждый из регионов подразделяется еще на 2 под-региона, чтобы охватить еще большее количество клиентов Банка Эсхата. По итогам каждого тура акции денежные призы будут разыграны среди участников по вышеназванным регионам. Так, согласно условиям акции Банка Эсхата «Рушди хамкори 2017», в первом туре 6 победителей выигрывают по 3 000 сомони, а во втором туре другие 6 победителей выигрывают по 5 000 сомони (с учетом всех налогов). Самых активных участников также ждут более 300 дополнительных призов.

Розыгрыш главного приза акции Банка Эсхата «Рушди хамкори - 2017» будет проводиться по итогам завершающего третьего тура акции. За процессом розыгрыша наши уважаемые клиенты смогут наблюдать в октябре месяце в специальной телевизионной передаче, которая будет посвящена подведению итогов акции и розыгрышу главных призов от Банка Эсхата.

Напоминаем, что участие в акции «Рушди хамкори 2017» не потребует от клиента каких-либо дополнительных затрат и усилий: нужно просто получить денежный перевод в Банке Эсхата, и вам выдадут купон участника акции с личным серийным номером.

Итак, резюмируя, позвольте еще раз напомнить, что призовой фонд акции «Рушди хамкори - 2017» выглядит следующим образом:

—1 тур акции: 3 000 сомони – 6 шт.

—2 тур акции: 5 000 сомони – 6 шт.

—3 тур акции: 50 000 сомони - 6 шт.

Дополнительные призы для самых активных клиентов – свыше 300 шт.!

Получайте денежные переводы в Банке Эсхата, и не упустите шанс стать обладателем больших денег!

Для более подробной информации смотрите на сайте банка или звоните в контакт-центр по номеру +992 44 600 0 600.