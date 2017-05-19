Таджикские байкеры продолжают свой мотопробег по Соединенным Штатам Америки. В среду и в четверг мотоциклисты побывали в Нью-Йорке.

Свои наблюдения руководитель команды Фарход Калонов выкладывает на странице в Фейсбуке.

"Вой сирены разрывал слух. Громкая пронзительная нервная сирена ворвавшись в голову унеслась с воплем куда то в переулок.. Фуууу пронесло, не за нами))) почему то сразу полезли в голову нехорошие мысли... Через пять минут все повторилось заново!!!! Что это? Такой вопиюще громкой сирены на дорогах я никогда в жизни не слышал! Днём или ночью этот звук всегда сопровождает тебя, его слышишь всегда и везде, и это такая же неотьемленная часть жизни Нью-Йорка, как и русская речь на Брайтон Бич, или роскошные небоскрёбы Манхэтанна!!!!!!! Уууууууу снова доносится вой сирены уже с другой стороны... и снова подпрыгиваю от неожиданности. Как люди к этому привыкают? Уууууу снова сирена.... да чтоб тебя......", - написал Фарход.

"Долго ещё до Нью-Йорка? Слышу уставший голос Мансура в шлеме по внутреннему радио: ещё чуть чуть, миль 200))) ... Двигатель Харлея как то странно клацкал и не выдавал полной мощи... На дисплее появились значки перегрева а позже и зажегся значок проблемы в двигателе. Мдаааа, приехали, подумал я. Осталось то ехать до города километров 50 блин. Уже издалека были видны небоскрёбы и знаменитыми мосты Нью Йорка, вот они, рукой подать, а я бегаю вокруг мотоцикла с баклажкой, поливая его водой чтоб остыл....", - написал байкер.

"Голова кружилась от высоты зданий!!!! Мысли вертелись с скоростью света!!!! Неужели доехали? Неужели мы едем на байках посреди небоскрёбов? Неужели сбылась мечта дорожного романтика? Эйфория накатывала волнами, я до сих пор не верил что мы в Нью-Йорке!!!! Мы ехали по туннелю построенному под рекой длинной километра 2 или 3, и он был сухой!!! Ни одна капелька из глубочайшей реки не просочилась вниз!!! Хвала строителям Америки!!!! Уважуха им за небоскрёбы и огроменные мосты!!!! Светофор... 50 метров ещё светофор... ещё и ещё светофор... ещё 50 метров, снова стоп... что за трафик? Как люди ездят тут?"

"Мы ехали по Бруклину через нескончаемые перекрёстки с светофорами, весь город разделён перекрестками, их тут тысячи!!! И на каждом светофор, на каждые 50 метров!!!! Проблемный байк и без того нагретый до упора стал сходить с ума с такими остановками. Почему то перестали работать вентиляторы охлаждения и жар от двигателя просто обжигал меня и жену на заднем сиденье. Когда же это закончится? Ехать по 50 метров с скоростью 20 км в час было невыносимо жарко!!!!! Мы просто плавились как сыр в такой жаре которая исходила изнутри с мотора и снаружи...".

"Тахмина, бывшая душанбинка живет с семьёй в небольшом домике в Бруклине, на ойшен авеню. Она любезно предложила нам остановится у неё, благо и гараж у неё был в котором легко поместились наши 2 байка.

Переодевшись мы вышли прогуляется по Бруклину, чтоб своими глазами увидеть этот знаменитый город.

Ба бах в нос ударил запах мусора.... нифига се подумал я удивляясь. Повсюду куда не ложился глаз я видел мусор. На тратуаре валялись горы целлофановых пакетов с мусором, на обочинах было полно окурков, везде под ногами шелестели какие то бумаги, баклажки..."

"Что за бред????? Нью Йорк это же самый крутой город мира!!!! А тут по чистоте он близко с Душанбе не сравнится!!!! Каждую ночь в 4 часа утра армия из тысячи уборщиков выходит в Душанбе в оранжевых жилетках чтобы к утру город блестел от чистоты вспомнилось мне, а тут???? Где уборщики? Где мусорочно уборочные машины? Где дворники? Ну или хоть кто нибудь кто убирает это все?"

"Америка умеет удивлять..... и никуда от этого мусора не денешься... он просто везде.. на дорогах, на тратуарах, в метро и в парках... мдаааа... люди просто привыкли к нему. Проходят мимо не смотря на едкий запах, перешагивая через горы пакетов просто не замечая его ни в спальном Бруклине, ни в роскошном Манхэттенне... Это парадокс мегаполиса. Слишком много людей живут тут. Службы просто не успевают все убрать, вот и живут нью-йоркцы с этим, давно свыкшись с этой странной для нас, гостей города, реалией..."

"За Душанбе!!! За Таджикистан!!! За Таджиков!!!! Тосты звучали один за другим! Бывшие душанбинцы, некоторые уже давно, другие не давно проживающие тут устроили замечательный приём по случаю нашего приезда в таджикском ресторане Азиза!!!!! Это было оооочень приятно!!! Здорово когда собираются Таджики по случаю приезда других Таджиков!!! Это радует"

"Радует то, что наши земляки не рвут корни живя здесь, не смотря на жёсткие графики работ, они находят время чтоб собраться вместе, поговорить о Родине, поделится опытом проживания в Нью Йорке, организовывают вместе Наврузи, и поминают вместе ушедших".

"Огромное спасибо вам ребята за тёплый приём!!! За заботу о нас!! За транспорт и жильё!!! За то что нашли время и возможность увидеть нас, показать нам Нью Йорк, дать тысячу советов и благополучно отправить нас дальше, оставив в наших сердцах грусть расставания и теплоту Таджикского гостеприимства!!!!!!!!!!!

Алишер, Обид, Нигина, Тахмина, Шамшот, Бехруз, Женя, Хуршед, Руслан, Гарик, Вадик, Азиз, простите если кого то забыл, все эти слова посвящаются вам друзья!!!!!"

"Мы пробивались сквозь плотный поток людей по Манхэттенну под сопровождение Женчика, бывшего душанбинца-мотоциклиста, он отпросился у работодателя на один день и вызвался показать нам всю красоту Манхэтанна. Здесь так не принято делать, работа это важнейшая составляющая жизни американца. Ты должен прийти вовремя и отработать своё строго оплаченное время. Пару оплошностей и тебя попросят, потерять тут работу это катастрофа, без работы ты не сможешь оплатить кредиты на машины дома и квартиры, не сможешь оплатить ренту в кв в которой живёшь если снимаешь, есть большой риск остаться на улице со всеми вытекающими последствиями. Люди боятся потерять работу как огня. Работа стоит на первом месте в приоритетах как жизненно важная составляющая, отодвигая на задний план личную жизнь, друзей, поездки, отдых. Многим приходится вставать в 5 утра и ехать по часу, два до работы, и тратить столько же времени обратно, а ещё надо что то поесть, что то постирать или убрать в кв чтоб снова утром рано встать и поехать работать, вот и не остаётся ни сил ни времени ни на что. Каждый твой пропущенный день это потерянные деньги, которые ты мог заработать.

"Оплата труда здесь считается за час времени. Болеть нельзя, потеряешь деньги, балдеть нельзя, потеряешь деньги, вроде можно все но система устроена так что ты сам понимаешь что лучше каждый час своего времени надо продать за деньги, тем самым получать возможность оплатить кредит за телефон, машину, квартиру, возвращая банку деньги которые ты так сложно заработал, чтоб снова брать другой кредит побольше на что нибудь другое обрекая себя ещё больше работать и работать и работать и работать...."

"Так устроена система, и все по ней работают и живут. Попробуй без предупреждения опоздать или не прийти или ещё что-нибудь, сразу на тебя наложат пени и штрафы, а это больно ударит по карману. Есть чёрный юмор среди американцев: если ты завтра собрался умирать, то обязательно позвони сегодня работодателю и предупреди его об этом)))!"

"А это самое высокое здание Манхэтанна, гордо сказал Женя, Эмпая Стэйт Билдинг!!!! Раньше башни близнецы были самыми высокими на полуострове, после их падения Эмпая билдинг стал намбер ван во высоте...

Не хотите посмотреть на Манхэтанна с высоты птичьего полёта?"

Конечно да!!!!!! Мы дружно вошли внутрь. От скорости подъёмного лифта закладывало уши!!! 86 этаж!!! Уууууххххх!!!! Вэлкам на открытую обзорную площадку....

Красота!!!!! Куда не глянь везде блестящие небоскрёбы!!! Куда не глянь синева океана!!! И конечно же вооооон она, главная достопримечательность Нью Йорка, Статуя свободы!!!!!!!".

"А это тот самый знаменитый Таймс Сквер!!!!! Именно здесь проходит Рождество и Кристмас, именно тут проходят лучшие ивенты и концерты!!!! Именно Таймс Сквер является сердцем Манхэтанна! Тысячи людей шли навстречу быстрым шагом, белые воротнички, туристы, всевозможные фрики, модники и модницы, люди десятков национальностей и цвета кожи, вся эта разноцветная карусель куда то шла, торопилась, путалась под ногами, сбивала с пути... Темпы жизни мегаполиса летят вперёд с скоростью света!! Все все все куда то спешат, бегут, звонят, на ходу перекусывают. Повсюду звучит музыка, горят огромные экраны, с небоскрёбов на тебя обрушивается с мониторов яркая реклама, люди люди люди люди..... тысячи людей....!"

"Город давит на тебя, если ты не готов принести себя в жертву его нескончаемому бизнес аппетиту тут делать нечего, огромные небоскрёбы смотрят на тебя как на песчинку в море, не ты так другой говорят они, желающих найти себя и покорить Нью-Йорк в этом мире миллионы, и каждый день прилетают тысячи новых и свежих людей чтоб влиться в эту гонку за баксом.

"Не все пробьются, не всем улыбнётся удача надкусить большое яблоко. Я слышал что Нью Йорк это город возможностей, город финансов и бизнеса, и поднявшись или упав ты все равно будешь бежать и бежать в этой сумасшедшей гонке, чтоб раз за разом хватать удачу за хвост, чтоб хоть на шаг приблизиться к той самой знаменитой американской мечте!!!!!!!!"

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