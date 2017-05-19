Конгрессмен-демократ от штата Техас Эл Грин призвал к импичменту президента США Дональда Трампа. Член палаты представителей Эл Грин стал первым парламентарием, выступившим в конгрессе США с призывом начать процедуру импичмента президента Соединённых Штатов Дональда Трампа. Выступление Грина распространил в Twitter телеканал CSPAN, пишут СМИ.

Конгрессмен обвинил американского лидера в препятствовании осуществлению правосудия, имея в виду увольнение директора ФБР Джеймса Коми, который вёл расследование о «российских связях» Трампа.

«Я призываю к импичменту президента Соединённых Штатов за воспрепятствование осуществлению правосудия... Я делаю это потому, что в этой стране мы верим, что никто не должен стоять выше закона. Это касается и президента США», — заявил Грин.

The New York Times писала, что отставка Джеймса Коми с должности главы ФБР была связана с тем, что он отказался прекратить расследование в отношении бывшего советника Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна.

Флинн подал в отставку после того, как стало известно о его контактах с Кисляком, о чем он не уведомил вице-президента Майка Пенса.

За пару часов до выступления с трибуны парламентарий анонсировал его в своём Twitter, а ещё в понедельник, 15 мая, он опубликовал материал, в котором обосновал необходимость импичмента.

«Наша страна находится в состоянии кризиса. Каждый день, пока Дональд Трамп остается в должности президента, он подвергает нашу демократию риску. Настало время принять крайние, но необходимые шаги», — заявлял Грин ранее (цитата по The Independent).

Если информация о том, что президент Дональд Трамп оказывал давление на главу ФБР Джеймса Коми подтвердится, это станет достаточным основанием для запуска процедуры импичмента, заявили журналистам несколько конгрессменов, пишет Газета.ру.

Катализатором нового скандала стала публикация в The New York Times, где со ссылкой на осведомленные источники утверждается: в своих личных записях Коми сообщает, что Трамп просил его прекратить расследование в отношении контактов его советника генерала Майкла Флинна с представителями России.

Самого Коми Трамп уволил 10 мая, объяснив это тем, что глава ФБР не справился с работой и должен быть уволен вне зависимости от рекомендаций президентских советников.

18 мая президент США подтвердил журналистам, что наиболее вероятный кандидат на место Коми — Джо Либерман, бывший сенатор от штата Коннектикут и экс-глава сенатского комитета по внутренней безопасности.

На этом фоне Эл Грин, конгрессмен-демократ от штата Техас, 17 мая с трибуны заявил о готовности инициировать импичмент против Трампа.

Импичмент — это процесс, с помощью которого Конгресс может выдвинуть обвинение в совершении уголовно наказуемого преступления в отношении действующего президента, а затем провести саму процедуру отрешения от должности. Для этого требуется получить большинство голосов в Палате представителей, и если вся процедура окажется успешной, то президент может быть отстранен от своей должности.

Давление на главу ФБР со стороны президента — главы исполнительной власти — является, безусловно, нарушением принципа разделения властей и злоупотреблением служебным положением. Как отметил в беседе с NYT конгрессмен-республиканец Джастин Амаш, если информация о давлении на Коми окажется правдивой, то «есть все основания для импичмента». Издание отмечает, что Амаш — один из двух конгрессменов-республиканцев, кто выступил за создание комиссии по расследованию связей Трампа с Россией. Кроме того, Амаш стал первым республиканцем, выступившим за отстранение Трампа от должности.

Издание отмечает, что страсти вокруг 45-го президента Соединённых Штатов не утихают со дня его избрания в ноябре 2016-го и инаугурации в январе 2017-го. Новая волна критики и обвинений в американских СМИ поднялась на прошлой неделе после встречи Трампа с главой российского МИД Сергеем Лавровым.

В среду, 17 мая, в ходе выступления перед выпускниками Академии береговой охраны США Дональд Трамп заявил, что ни с одним политиком в истории не обращались хуже, чем с ним.