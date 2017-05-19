18 мая машина сбила пешеходов на Таймс-сквер в Нью-Йорке. По меньшей мере один человек погиб, еще 20 пострадали. В полиции сообщили, что это не теракт — 36-летний водитель из Бронкса сел за руль в нетрезвом виде, пишет Медуза со ссылкой на американские СМИ.

Полиция Нью-Йорка пришла к выводу, что авария на Таймс-сквер, где автомобиль врезался в прохожих на тротуаре, не имеет отношения к терроризму. Об этом сообщает CBS.

NBC также сообщает, что, по предварительным данным, речь идет о дорожно-транспортном происшествии, а не теракте.

Водитель автомобиля 26-летний Ричард Рохас задержан. Ранее его дважды арестовывали за вождение в нетрезвом виде. У полиции нет никакой информации о его связях с террористическими организациями.