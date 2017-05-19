Молодежная сборная Таджикистана (U-20) по футзалу 18 мая вырвала ничью (5:5) в матче со сборной Японии в третьем туре группового этапа чемпионата Азии-2017 в Таиланде.

Таджикские футзалисты в непростом поединке с одним из фаворитов турнира смогли спасти игру на последних секундах встречи. Голкипер сборной Таджикистана Фируз Бекмуродов смог исправить свою ошибку, когда японцы забили нам пятый гол, за десять секунд до конца финальной сирены, точным ударом поразив ворота соперника – 5:5. Хет-триком в составе нашей «молодежки» отличился Файзали Сардоров. Еще один мяч на свой счет записал Фируз Сангов, сообщает официальный сайт ФФТ.

Сыграв вничью с «синими самураями», молодежная сборная Таджикистана, которая на старте чемпионата Азии-2017 в равных играх уступила Индонезии (3:5) и Вьетнаму (2:4), положила первое очко в свою копилку.

Свой заключительный матч на групповом этапе чемпионата Азии-2017 молодежная сборная Таджикистана проведет в субботу, 20 мая. В этот день подопечные Пайрава Вохидова встретятся с аутсайдером группы сборной Китайского Тайбэя.

Молодые футзалисты Таджикистана практически потеряли все шансы на выход в следующий раунд турнира.